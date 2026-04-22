Carlos Torrendell es un misterio. En Capital Humano no respondieron la consulta de PERFIL. Tampoco en el entorno del funcionario. No tiene presencia en redes sociales y la última vez que se mencionó su nombre en el sitio oficial de noticias de la Secretaría de Educación de la Nación fue el 25 de febrero. La tragedia de San Cristóbal y las amenazas de tiroteos encendieron las alarmas de los colegios en todo el país. Sin embargo, nadie sabe qué piensa o cómo trabaja la máxima autoridad educativa de la Argentina.

Amenazas de tiroteos en escuelas: advriteron en “QR!” sobre el riesgo de perder a la escuela como espacio de convivencia

Torrendell llegó a la función pública después de haber dedicado toda su carrera al ámbito académico. Estudió la primaria y la secundaria en el colegio porteño La Salle y cursó la Licenciatura en Educación en la Universidad Católica de Chile. Su CV incluye una larga lista de posgrados y doctorados en universidades privadas, casi todas religiosas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de las primeras decisiones de Javier Milei fue eliminar el Ministerio de Educación y convertirlo en una secretaría bajo la órbita de Sandra Pettovello, en Capital Humano. La designación de Torrendell se conoció en diciembre de 2023 y fue una sorpresa. Su nombre era conocido en el universo académico y gozaba de cierto prestigio, incluso en sectores con los que no tenía afinidad ideológica. Sin embargo, su gestión resultó ser una gran incógnita.

Malestar y preocupación en las provincias

El jueves 16 se reunió el Consejo Federal de Educación, el espacio de intercambio entre los ministros de las provincias con la Nación. Luego del encuentro, según reconstruyó Noticias Argentinas, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en conferencia de prensa que en el encuentro hubo una “preocupación generalizada”.

Amenazas en escuelas: secuestran celulares e identifican a menores por mensajes en redes

La tragedia de San Cristóbal acaparó la reunión, pero también las alarmas que despertaron las amenazas de tiroteos en escuelas. PERFIL se comunicó con autoridades de cuatro provincias que prefirieron el off y coincidieron en la falta de respuestas desde Nación. “El área que conduce Torrendell no dio explicaciones mediáticas, pero tampoco hubo comunicaciones internas hacia los ministerios”, subrayó una fuente.

En el encuentro se hizo referencia al informe “Análisis sobre la ideología True Crime Community” que elaboró la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El documento intenta explicar el funcionamiento de la comunidad digital a la que pertenecería el joven que abrió fuego y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la localidad santafesina de San Cristóbal.

“La Secretaría de Educación no tenía ni idea de la existencia del informe”, contó con enojo alguien que participó del encuentro para ejemplificar la desconexión de las autoridades nacionales.

Jorge Macri activó un protocolo ante las amenazas de tiroteos escolares: "No se trata de una broma, es un delito"

Luego de la masacre santafesina llegó una oleada de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias del país y los ministros de cada jurisdicción compartieron la información en el Consejo. Con el correr de los días, en lugares como CABA, provincia de Buenos Aires y Mendoza se dieron a conocer protocolos de actuación frente a la detección de amedrentamientos. “Cada uno trabajó por su cuenta, sin articulación”, aseguraron.

Quienes intentan defender la gestión de Torrendell insisten en que la educación es potestad de las provincias. Sin embargo, sus detractores lo cuestionan. “Desde Nación podés tener autoridad pedagógica, para establecer líneas y caminos a seguir, o podés tener billetera para impulsar programas, construir escuelas o entregar materiales. Esta gestión no ofrece ninguna de las dos”, se quejó una autoridad provincial.

El bajísimo perfil de Torrendell

Durante la campaña presidencial, Javier Milei habló de sus intenciones de instalar en la Argentina el sistema de vouchers educativos. No sucedió. Una vez en la Casa Rosada, animó a los miembros del Consejo de Mayo a trabajar en una gran reforma del sistema. La Ley de Libertad Educativa fue redactada, pero el proyecto aún no ingresó al Congreso.

Torrendell llegó a la gestión libertaria como una gran promesa: en un gobierno de outsiders, un académico liberal especializado en gestión educativa generaba expectativas. Sin embargo, desde su desembarco en la función pública mantuvo un perfil extremadamente bajo y sin anuncios.

En Instagram, Torrendell no tiene ninguna publicación. En su cuenta de X hay solo un posteo de marzo de 2025. Se trata de un artículo que escribió en Infobae contra Cristina Fernández. A fines del año pasado habló en radio con Gerardo “Tato” Young y con Eduardo Feinmann. El funcionario se mostró preocupado por el “adoctrinamiento” y defendió el ajuste de la gestión mileísta en el ámbito educativo.

En un contexto atravesado por conflictos y urgencias, el silencio de quien debe conducir la política educativa deja de ser un estilo y empieza a parecer una forma de gestión.

GL/fl