Identificaron presuntas coimas en varios permisos para importar otorgados durante el gobierno de Alberto Fernández

Según una investigación que ya lleva varios meses, al menos 4 empresarios habrían pagado coimas que iban del 10% al 15% para conseguir permisos de importación durante la etapa final del gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era Ministro de Economía y todavía se encontraba vigente el cepo cambiario.

Así lo informó La Nación, que tuvo acceso a fuentes de esta causa que se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo y que tiene delegada el fiscal federal Franco Picardi. De acuerdo al citado medio, la Justicia está avanzando sobre las supuestas irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un sistema de control y autorización que estuvo en vigencia entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les otorgaba a las compañías nacionales acceso al dólar oficial.

Este sistema, que se encargaba de estudiar la capacidad financiera y económica de las empresas importadoras, dependía de 4 organismos: la Aduana, la DGI, la Secretaría de Comercio y el BCRA.

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Aunque la investigación de Picardi se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario, fuentes que se ocupan de la causa le revelaron a La Nación que el fiscal ya habría identificado a los empresarios que pagaron coimas, los porcentajes que abonaban y los montos involucrados en operaciones que, hasta ahora, superarían los tres millones y medios de dólares. Serían 4 casos de permisos por importaciones.

El fiscal federal Franco Picardi

El fiscal Picardi solicitó informes al Banco Central (BCRA), a la Aduana y a la Secretaría de Comercio; además, pidió que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de medio centenar de personas físicas y jurídicas.

Los resultados que pudieron lograrse hasta el momento se obtuvieron en casi treinta allanamientos, más los testimonios y teléfonos que aportaron los 5 funcionarios imputados del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Romina García y Analía Jaime, inspectoras Generales de Supervisión; María Valeria Fernández y Diego Volcic, inspectores jefes de Supervisión; y Fabián Violante, gerente principal.

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Además, se imputaron a varios empresarios dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio; Gonzalo Caló; Francisco Hauque; y Martín Migueles.

Según fuentes de la causa también habría agentes involucrados que hacían un doble juego, trabajando como auditores externos del BCRA y, al mismo tiempo, integrando estudios contables que brindaban asesoramiento a las empresas importadoras.

Esta investigación derivó de otra causa, donde el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba falsa para no pagarle los 6 millones de dólares que le adeudaba.

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Entrevistado en América 24, en febrero de 2025, Hauque dio más detalles de su pelea con el ex de Cirio, y, cuando le consultaron por el origen de los 6 millones de dólares, respondió que los había obtenido de prestamistas del mundo de la política y el ambiente empresarial, pero se negó a dar nombres, diciendo “no puedo, tengo miedo”.

Los supuestos pagos de sobornos para conseguir permisos de importación durante el cepo cambiario involucrarían a funcionarios y tienen una gran carga mediática por los altos montos que se manejaron. Por ejemplo, en 2023, cuando era muy complicado acceder a la moneda norteamericana por el cepo cambiario, Argentina realizó importaciones por casi 75.000 millones de dólares.

Francisco Hauque y Anahí Laprida

La trama de las financieras que involucra a Piccirillo y Hauque

La justicia trata de reconstruir cómo Elías Piccirillo y Francisco Hauque lograron romper el cepo cambiario en los años 2022 y 2023 para acceder a dólares al precio oficial. Según la hipótesis principal, la falta de control del Banco Central no fue una negligencia, sino un presunto arreglo entre los dos financistas y funcionarios centrales del BCRA.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

En un audio, la inspectora García discute con el ex de Cirio cómo Hauque, presuntamente, extorsionaba a los funcionarios del Banco Central para que mantuvieran constante el flujo de divisas, amenazándolos con denunciar quiénes eran los directivos de la gestión anterior que cobraban retornos por permitir estas operaciones.

HM/DCQ