La balanza comercial en marzo registró un superávit de US$ 2.523 millones, producto de las exportaciones récord de US$ 8.645 millones e importaciones por US$ 6.122 millones, que tuvieron aumentos interanuales de 30,1% y 1,7%, respectivamente, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Todos los grandes rubros de las exportaciones presentaron un fuerte crecimiento interanual. Los Productos Primarios aumentaron 56,2%, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 26,4%, Combustibles y Energía 23,2% y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 18,9%.

La dinámica de las exportaciones fue explicada principalmente por la suba de 25,3% interanual en las cantidades exportadas, en tanto los precios se incrementaron 3,9% interanual, señalaron desde el Ministerio de Economía.

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Las exportaciones de Combustibles y Energía fueron récord en el tercer mes del año (US$ 1.235 millones) y alcanzaron un superávit comercial energético de US$ 1.090 millones, el mayor de la historia para un mes individual.

En cuanto a las importaciones, la suba de 1,7% suba se atribuyó al incremento de precios del 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4% y 0,2% respectivamente, en comparación con febrero de 2026, señalaron desde el INDEC.

Socios comerciales

Los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos e India.

Desde el CEPEC destacaron que el saldo comercial sumó 28 meses consecutivos en positivo, consolidando al sector externo como uno de los principales sostenes macro.

“Sin embargo, no todo es mejora: los términos del intercambio cayeron (-1,8%), porque los precios de importación suben más que los de exportación. En criollo, Argentina necesita exportar más para comprar lo mismo, lo que implica una pérdida de US$ 154 millones por este efecto”, agregaron.

Para la consultora el frente externo muestra “una foto muy positiva en dólares (récord de exportaciones y superávit fuerte), pero con señales a monitorear: dependencia del volumen, deterioro de precios relativos y una importación que no termina de despegar en cantidades”.

LM / EM