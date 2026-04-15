Exportaciones y RIMI marcan el rumbo para las PyMEs argentinas con foco en inversión y crecimiento

Más de 50 pymes argentinas participan en Brasil de una nueva edición de ExpoApras 2026, una iniciativa orientada a ampliar mercados, fortalecer exportaciones y mejorar la competitividad, según comparte la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Al mismo tiempo, el Gobierno avanza con herramientas como el RIMI para impulsar inversiones productivas en todo el país.

El Gobierno reglamentó el RIMI y busca impulsar inversiones en PyMEs

La acción, desarrollada junto a PromArgentina, apunta a consolidar la inserción internacional de las pequeñas y medianas empresas en el sur de Brasil, uno de los destinos comerciales más relevantes de la región, mediante rondas de negocios, capacitaciones y generación de vínculos estratégicos.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, mencionó que “en un contexto de retracción del consumo minorista, las PyMEs deben ampliar mercados para recuperar rentabilidad. Continuaremos acompañando a las empresas argentinas con este tipo de acciones y con capacitaciones, fundamentales para generar nuevos espacios de comercialización”.

El stand de CAME es el más grande de la feria con 410 m2

La participación argentina cuenta con un stand de 410 m2 y contempla encuentros con más de 50 compradores brasileños, además de visitas técnicas a supermercados y distribuidores para conocer las dinámicas comerciales y los productos con mayor demanda.

La delegación está integrada por empresas de 12 provincias y de diversos rubros, como alimentos y bebidas, bazar, envases, productos para el hogar, servicios e higiene, mientras que desde la entidad destacaron que el mercado del estado de Paraná representa un potencial de casi 12 millones de consumidores.

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RIMI el nuevo régimen para impulsar inversiones en PyMEs

En paralelo, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto N° 242/26, con el objetivo de fomentar la inversión productiva, mejorar la competitividad, impulsar exportaciones y generar empleo.

La medida, publicada el 13 de abril de 2026 en el Boletín Oficial y firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, establece el marco normativo para la implementación del régimen, en línea con la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

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Desde el Ministerio de Economía señalaron en un comunicado que el RIMI “permitirá potenciar las inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no quedan incluidas dentro del ya consolidado régimen de Grandes Inversiones”.

El esquema contempla un plazo de dos años para la ejecución de inversiones productivas, durante el cual las empresas podrán acceder a beneficios fiscales que buscan mejorar su desempeño y fortalecer las cadenas de valor.

Qué dicen los especialistas sobre el impacto del RIMI

Sergio Messing, consultor de empresas familiares, señaló que “la legislación aprobada y su reglamentación parecen un aporte, una invitación para recurrir al financiamiento familiar del crecimiento”, aunque advirtió que su impacto dependerá de la confianza en la política económica y en la estabilidad de las reglas.

Por su parte, Juan Tripier, director de la práctica de Deals de PwC Argentina, consideró que “desde nuestra perspectiva, la medida es positiva”, y destacó que estos instrumentos “pueden generar efectos positivos al mejorar el retorno de las inversiones”, especialmente para el segmento PyME.

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Federico Palavecino, socio de Martínez de Hoz & Rueda, especializado en minería, explicó que el RIMI abarca inversiones de entre u$s150.000 y u$s9 millones y subrayó que sus beneficios centrales son “la amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA”, aunque marcó algunas restricciones en su aplicación.

Finalmente, Juan Pablo Baumann, abogado tributarista del estudio PASBBA, sostuvo que la reglamentación apunta a flexibilizar el régimen y facilitar su implementación, al permitir el acceso a entidades sin fines de lucro y contemplar obras con cierto grado de avance, en una línea normativa “más cercana o empática con el contribuyente”.

GZ / lr