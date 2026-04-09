Factura de Crédito: más problemas que beneficios para las Pymes

Invariablemente se pone en funcionamiento en momentos de crisis económicas; si embargo nunca se llega a los resultados buscados. Se implementó en el año 2001 y ahora sigue, bajo otro formato entre nosotros. El objetivo es que la factura de crédito sirva como elemento de pago para las empresas, siendo usada como un instrumento financiero que ayude a las cobranzas. Sin embargo, en cada oportunidad que apareció se transformó más en una carga administrativa para las Pequeñas y Medianas Empresas, que en un beneficio concreto.

Para las Pymes, su uso no mes optativo, ya que se las obliga a emitir facturas de crédito electrónicas cuando el destinatario del comprobante es una empresa grande, y en la medida que el monto (IVA incluido) no supere el umbral que se va actualizando, y que ahora asciende a 5.549.862, importe que fue actualizado este mes. Es optativo en las operaciones que realizan las Pymes entre sí, pero como no da ventajas concretas en la mayoría de estas operaciones no se utiliza.

El objetivo principal es el impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Su finalidad teórica es desarrollar un mecanismo que mejore las condiciones de financiación de dichas empresas y les permita aumentar su productividad, mediante el cobro anticipado de los créditos y de los documentos por cobrar emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo. En la anterior crisis tampoco dio resultados positivos. Por ese motivo se encuentra incluida como medio de pago autorizado en la ley antievasión (25.345)

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Los obligados a las facturas de crédito

Los emisores obligados de facturas de crédito electrónicas son las micro, pequeñas o medianas empresas, se consideran también MiPyMEs a aquellas que se encuentran en el Registro de Empresas y que cuenten con un certificado vigente. Los receptores de facturas de crédito electrónicas son las grandes empresas (no Pymes). Adicionalmente existe la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas opten voluntariamente por ser receptoras de este tipo de documento debiendo inscribirse en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas. Ambas partes deben tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). Los emisores de factura de crédito electrónica deben registrar una CBU.

Qué empresas son consideradas Pymes: La Resolución 1 de la Secretaría Industria y Comercio, actualizó recientemente los valores para las diferentes categorías de las Pymes.

Factura de crédito electrónica: para que usan las pymes esta herramienta que duplicó su uso

Límites de ventas totales anuales expresados en pesos:

El monto de las ventas surge del promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales, excluyendo el IVA, el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n corresponder y deduciendo el 75 % del monto de las exportaciones.

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria y minería Agropecuario

Micro 743.730.000 374.060.000 1.738.060.000 1.207.910.000 909.260.000

Pequeña 4.412.940.000 2.255.110.000 12.380.800.000 9.025.610.000 3.349.360.000

Mediana tramo 1 24.621.200.000 18.664.740.000 58.848.790.000 64.238.670.000 19.711.080.000

Mediana tramo 2 36.927.730.000 26.655.990.000 84.070.280.000 129.794.070.000 31.263.100.000



En caso de actividades comisionistas, consignatarios o de agencias de viaje, no se observarán las ventas ni el activo sino la cantidad de empleados. Por lo que podrán inscribirse en el Registro aquellas empresas que cumplan con la cantidad de empleados según el rubro o el sector.

Tramo Servicio Comercio

Micro 7 7

Pequeña 30 35

Mediana tramo 1 165 125

Mediana tramo 2 535 345



Límite de activos expresados en pesos: Las empresas que realizan alguna actividad dentro de “Intermediación financiera y Servicio de Seguros” o “Servicios Inmobiliarios” tienen que cumplir un parámetro adicional: sus activos no pueden superar $2.462.000.000. Ese valor se verifica del monto informado en la última Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales o el Formulario de Declaración Jurada N°894 vencida al momento de la solicitud de la inscripción.



Tope de activos en pesos: 3.438.000.000.

Factura de Crédito Electrónica: un beneficio para PyMEs que buscan financiamiento en tiempos de alta inflación

Cuáles son los comprobantes de crédito: Los comprobantes respaldatorios son los siguientes:

Código Descripción 201 FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A - 202 NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A - 203 NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A - 206 FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B - 207 NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B - 208 NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B - 211 FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C - 212 NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C - 213 NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C

El engorroso circuito de la factura de crédito: La factura de crédito electrónica tiene el mismo formato y similares características que las previstas para la factura electrónica convencional, con las particulares que se detallan a continuación: Siempre deberá informarse la fecha de vencimiento de pago y no podrá modificarse. En caso de ser incorrecta, el receptor debe rechazarla. La solicitud de autorización de la factura de crédito electrónica podrá efectuarse dentro de los 5 días corridos anteriores o 1 día posterior a la fecha a la de emisión de la misma. Debe corresponder al mismo mes que el de la fecha de emisión. Cuando el traslado y entrega de las mercaderías se respalde mediante un remito “R”, este deberá informarse en la factura de forma obligatoria. Se podrán incluir varios remitos a una misma factura, pero no se podrá asociar varias facturas a un mismo remito.

Deberá emitirse con Código de Autorización Electrónico “CAE” (Solicitud y autorización en línea); no obstante, se incluirá el procedimiento especial de Código de Autorización Electrónico Anticipado “CAEA” (Solicitud y rendición diferida). En el segundo caso, el comprobante electrónico deberá ser rendido dentro de las 24 horas de su emisión. La fecha de vencimiento que se otorgará al “CAE” será la misma que la de emisión del comprobante.

Cada nota de débito o crédito estará asociada a una factura de crédito electrónica, debiendo consignarse el número de la factura original que corresponde. La emisión de una nota de débito o crédito no modifica el plazo para la respectiva aceptación y/o cancelación de la misma. Si las notas de débito o crédito electrónicas se realizan antes de la aceptación, ya sea tácita o expresa, ajustarán el monto de la operación documentada con la factura asociada. De generarse en una fecha posterior, no implica modificaciones en el monto neto negociable del título ejecutivo y valor no cartular generado.

A partir de cada factura emitida se genera una “cuenta corriente” en el registro de facturas de crédito electrónicas con notas de débito y/o crédito asociadas, a fin de obtener el monto total a negociar (previa aplicación de las retenciones). Una vez aceptada la factura, ya sea tácita o expresamente, no podrán emitirse notas de crédito que anulen la operación.

Las notas de débito o crédito que correspondan a la registración de la anulación de los comprobantes rechazados, deberán indicar que corresponden a un comprobante de anulación y emitirse dentro del mismo mes calendario de informado el respectivo rechazo. Las notas de débito o crédito deberán emitirse en la misma moneda que la factura vinculada.

Por las diferencias de cambio que surjan desde la emisión de la factura hasta su aceptación deberá emitirse una nota de débito o crédito, solo por dicho concepto. El comprobante de ajuste deberá emitirse después de la aceptación (expresa o tácita) y dentro del mismo mes calendario de la aceptación de la factura de crédito electrónica.

Registro de facturas electrónicas: El Registro de Facturas de Crédito Electrónicas está conformado por la totalidad de los comprobantes que se emitan, acepten y rechacen. Asimismo, será utilizado por las micro, pequeñas o medianas empresas para consultar las empresas obligadas a recibir dichos comprobantes y para elegir que sean informados al “Sistema de Circulación Abierta para Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, a un agente de depósito colectivo o agentes que cumplan similares funciones.

El citado registro tendrá dos modalidades: El servicio denominado “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME” disponible con clave fiscal. El intercambio de información basado en el “WebService”. El usuario deberá indicar: El monto cancelado, en caso de “Cancelación Parcial”. El monto de “Retenciones”. Se podrá modificar luego a “Cancelación Total” siempre que no se haya informado al agente de depósito colectivo de la factura de crédito para su negociación.

La aceptación:

La aceptación es tácita cuando luego de los 30 días corridos de la recepción de la factura electrónica de crédito en el Domicilio Fiscal Electrónico, la misma no se hubiera rechazado, aceptado de forma expresa o informado su cancelación, sistémicamente, esta con sus comprobantes asociados quedarán aceptadas tácitamente “sin cancelación”.



Las micro, pequeñas o medianas empresas que opten por adherir al Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, en su carácter de compradoras, locatarias o prestatarias, podrán manifestar su voluntad, ingresando con clave fiscal al servicio Sistema Registral, menú “Registro Tributario” opción “Características y Registros Especiales”. Asimismo, podrán solicitar, en cualquier momento, la baja del régimen a través del aludido servicio.

Previamente a realizar la solicitud del comprobante de respaldo de la operación, las micro, pequeñas o medianas empresas tienen que consultar con clave fiscal a través del servicio denominado “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME” si el comprador, locatario o prestatario se encuentra obligado al régimen.

Los comprobantes pueden hacerse desde los siguientes servicios: Servicio con clave fiscal Comprobantes en Línea o mediante intercambio de información basado en el “WebService”. A la fecha de emisión o rendición de un comprobante electrónico de crédito, ya sea autorizado con CAE o rendido por CAEA, respectivamente, se pondrá a disposición en el domicilio fiscal electrónico del receptor un archivo conteniendo todos los datos qué conformen el archivo de respuesta del Organismo al momento de la aceptación juntamente con un pdf de la representación gráfica del mismo cuando fuera generado mediante el servicio “Comprobantes en Línea”.

Las facturas de crédito electrónicas se considerarán recibidas a la hora 24 del día inmediato siguiente al de su puesta a disposición en el Domicilio Fiscal Electrónico. Independientemente de la puesta a disposición del comprobante electrónico que efectúe AFIP el emisor de dicho documento deberá ponerlo a disposición del respectivo receptor hasta la hora 24 del día inmediato siguiente al de su emisión.

Transferencia de la factura de crédito:

En el momento de la emisión del comprobante, deberá seleccionarse entre una de las opciones de transmisión del mismo: A un agente de depósito colectivo, o similar para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, o al Sistema de Circulación Abierta para Facturas de Crédito Electrónicas. El emisor podrá modificar su elección hasta la aceptación de la Factura de Crédito Electrónica, en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas. A partir de la aceptación expresa —sin cancelación total—, o tácita de la Factura de Crédito Electrónica, según la opción elegida: la AFIP pondrá automáticamente a disposición del “Sistema de Circulación Abierta”, la Factura de Crédito Electrónica.

En el caso de la transmisión a un agente de depósito colectivo o agente que cumpla similar función, para la puesta a disposición del comprobante, el emisor deberá informar los datos de la cuenta comitente, en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas. El comprador, locatario o prestatario, obligado al pago de la factura, recibirá en el Domicilio Fiscal Electrónico una comunicación informando sobre la mencionada transferencia de la factura de crédito electrónica a la ‘Caja de Valores’.

Procedimiento de aceptación o rechazo del comprobante electrónico:

Las facturas de crédito electrónicas solo podrán ser rechazadas hasta los 30 días corridos contados desde su recepción en el domicilio electrónico. De existir comprobantes (notas de débito y/o crédito) vinculados a la factura rechazada, emitidos previamente a su rechazo, seguirán el mismo destino. Las notas de débito o de crédito podrán ser rechazadas de manera independiente de la factura considerando que la misma puede ser por otra parte aceptada/conformada. El plazo para dicho rechazo podrá ser de 30 días corridos desde la recepción de las facturas de crédito electrónicas en el domicilio electrónico.

Un comprobante electrónico de crédito puede ser aceptado hasta los 30 días corridos contados desde la recepción de la factura. De existir notas de débito o de crédito vinculadas a la factura, el comprador, locatario o prestatario deberá aceptarlas o rechazarlas al momento de la aceptación. Al momento de realizar la aceptación expresa de cada Factura de Crédito Electrónica, el deudor deberá informar, en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas, como modalidad de pago, un banco pagador y su respectiva cuenta de origen (CBU).

Si el deudor no hubiera indicado expresamente la Clave Bancaria Uniforme (CBU) del banco pagador, los comprobantes aceptados, sin cancelación total, y que no hayan sido acreditados en un Agente de Depósito Colectivo o similar, solo podrán pagarse al vencimiento, mediante una solicitud de débito inmediato a través del Sistema de Circulación Abierta.

Cuando luego de los 30 días corridos de la recepción de la Factura Electrónica de Crédito en el Domicilio Fiscal Electrónico, la misma no se hubiera rechazado, aceptado de forma expresa o informado su cancelación, sistémicamente, esta factura —con sus comprobantes asociados— quedarán aceptadas tácitamente “Sin Cancelación”.

*Especialista en temas fiscales