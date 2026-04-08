El caso del propofol deja una lección para las pymes

El caso del propofol plantea una pregunta que excede por completo al sector salud. Si un desvío grave puede ocurrir en una actividad altamente regulada, con protocolos, registros y exigencias formales, ¿qué puede estar pasando en organizaciones mucho menos estructuradas?

Esa pregunta importa especialmente para las pymes. Porque en las pymes se habla mucho de costos, y con razón: se revisan precios, se ajustan gastos, se renegocian condiciones y se mira cada peso que sale. Pero hay un costo que muchas veces no entra en la conversación con la misma seriedad: el fraude interno y las conductas no deseadas que ocurren dentro de la propia empresa.

No hablamos solo de un gran robo o de un escándalo espectacular. También hablamos de compras irregulares, acuerdos informales con proveedores, rendiciones mal hechas, faltantes de stock, manipulación de registros, conflictos de interés no declarados o favores internos que terminan afectando a la empresa. Muchas veces ni siquiera se los llama fraude. Se los minimiza. Pero el impacto existe igual.

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Los datos ayudan a poner el problema en perspectiva. El estudio global de ACFE de 2024, basado en 1.921 casos reales en 138 países, incluyó también organizaciones con menos de 100 empleados. En ese segmento, la pérdida mediana por caso fue de USD 141.000. A nivel general, el informe estima que las organizaciones pierden 5% de sus ingresos por fraude cada año y que un caso típico tarda 12 meses en detectarse.

Para una gran empresa, una pérdida puede absorberse mejor. Para una pyme, no. Puede pegar directo en la caja, en el margen, en la operación diaria y en la capacidad de crecer. Y el problema no termina en la plata que se pierde: después vienen horas de management consumidas, abogados, conflictos internos, revisión de procesos y tiempo desviado del negocio.

Por eso el caso del propofol importa como señal. No porque una pyme vaya a enfrentar un episodio idéntico, sino porque muestra qué pasa cuando fallan cosas básicas: quién custodia, quién registra, quién controla, quién detecta y quién responde. En una pyme, ese mismo problema puede tomar otra forma: una compra inflada, stock que desaparece, pagos dudosos o decisiones concentradas en una sola persona sin revisión real.

Además, no siempre el problema nace de una organización corrupta. A veces nace de algo mucho más frecuente: confianza sin control. En las pymes eso pasa mucho. Se mezclan funciones, se concentra información en pocas manos, no siempre se documenta bien y se posterga ordenar porque hay urgencias más inmediatas.

Hablar de fraude interno en una pyme no es exagerar. Es hablar de rentabilidad, continuidad y seriedad. Porque bajar costos importa. Pero evitar pérdidas invisibles puede ser todavía más importante.

* abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor