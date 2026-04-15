AtherAI Studio: la inteligencia artificial al servicio de las PyMEs

Felipe, Ramsés ¿cómo comenzaron con AtherAI Studio?

La empresa nació a principios de 2025. Somos dos socios con perfiles complementarios: uno Ingeniero Industrial y otro Licenciado en Ciencias Sociales y ambos tenemos experiencia en consultoría y PyMEs. A partir de nuestras experiencias, identificamos una necesidad clara: las PyMEs necesitaban alguien que les tradujera la inteligencia artificial en soluciones concretas y medibles.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

La IA no es un servicio aislado: atraviesa todo lo que se hace dentro de la empresa, por eso fundamentalmente, trabajamos sobre cuatro pilares:

Agentes de IA: sistemas autónomos que realizan tareas repetitivas, reduciendo errores y horas de trabajo operativo, permitiendo al equipo enfocarse en tareas de mayor valor.

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CRM + IA: implementación de sistemas de gestión comercial con inteligencia artificial incorporada para optimizar por completo el área comercial y aumentar ventas.

Desarrollo Web: sitios y plataformas orientados a convertir visitas en ventas.

Meta Ads: gestión de pauta publicitaria en Facebook e Instagram con estrategia real y análisis de datos y benchmarking con IA.

¿Cuál es el diferencial de AtherAI Studio?

Hoy la tecnología dejó de ser la barrera. Las herramientas de IA son cada vez más accesibles y están al alcance de casi cualquier empresa. Lo que realmente marca la diferencia ya no es la herramienta, sino cómo se aplica. AtherAI se posiciona justamente ahí: no en la tecnología, sino en el negocio.

Nos diferenciamos por la capacidad de relevar procesos en profundidad, entender cómo funciona cada empresa y detectar dónde están las verdaderas oportunidades de automatización y aplicación de sistemas. No partimos de la solución, sino del problema: analizar, priorizar y diseñar implementaciones a medida para que generen impacto real, medible y sostenible en el tiempo, son las claves.

¿Cómo se proyectan para lo que resta del año y a largo plazo?

Hoy estamos cerrando nuestro cliente número 40, con una proyección de llegar al cliente número 100 antes de fin de año, lo que posiciona a la empresa en un crecimiento sólido en muy poco tiempo, y seguimos ampliando el equipo y expandiéndonos a nivel regional.

Nuestro objetivo es posicionar a AtherAI como una de las empresas referentes de aplicación de IA en Latinoamérica, y estamos en ese camino.

AtherAI Studio

Fundadores: Felipe Ignacio Altamirano | Ramsés Safar

Web: https://atherai.studio

Mail: [email protected]

WhatsApp: 11 2372-7593

Instagram: @atheraistudio

