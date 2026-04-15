Gastronomía, cultura y diplomacia: una mirada contemporánea

Con una amplia trayectoria trabajando con embajadas, Luis Achucarro ha desarrollado un enfoque que integra cultura, protocolo y narrativa país convirtiendo cada experiencia gastronómica en un acto de representación simbólica.

Actualmente, su formación en Relaciones Internacionales busca ampliar esta visión, incorporando herramientas analíticas para comprender el rol de la gastronomía en la política exterior. Su tesis se centrará en la gastronomía como herramienta diplomática, analizando su potencial como instrumento de soft power para fortalecer la imagen país y generar vínculos internacionales. A su vez, desde Ñande Feria, impulsa la cultura paraguaya en Argentina, articulando actores culturales, emprendedores e instituciones.

Desde una perspectiva contemporánea, Achucarro plantea una diplomacia más cercana, sensorial y estratégica, donde la cocina deja de ser complemento y pasa a ocupar un lugar central en la construcción de identidad y relaciones entre naciones.

En esta charla profundiza sus intereses.

¿Cómo fueron tus inicios y cómo llegaste al ámbito diplomático?

Comencé desde la identidad cultural, entendiendo la cocina como expresión. Trabajar con embajadas me permitió ver cada plato como representación de un país.

¿Qué servicios brindás actualmente?

Ofrezco eventos corporativos, chef privado, asesoría y diseño de experiencias gastronómicas institucionales, integrando narrativa, protocolo e identidad cultural.

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¿Por qué decidiste estudiar Relaciones Internacionales?

Para comprender el impacto real de la gastronomía dentro de la diplomacia y aportar desde una mirada más estratégica.

¿Qué potencial tiene Paraguay en este campo?

Un potencial enorme, con una identidad gastronómica fuerte que aún debe posicionarse globalmente.

¿Cómo te proyectás a futuro?

Consolidando un perfil que combine gastronomía y diplomacia, aportando a políticas culturales con proyección internacional.

Luis Achucarro

www.luisachucarro.com

IG: @achu8759