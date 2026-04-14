LISO FAST: Tomá cerveza tirada donde quieras, cuando quieras

Si sos de los que disfrutan una buena cerveza tirada, tenemos una novedad que te va a cambiar la vida. Se llama LISO FAST y es la primera chopera eléctrica portátil con regulación de espuma del mercado. Desarrollada en Santa Fe por Nicolás Gallay, este dispositivo innovador permite transformar cualquier cerveza envasada —lata chica, lata grande, pinina o botella de litro— en un liso de primera, con la misma calidad y textura que te sirven en tu bar favorito.

¿Cómo funciona? Muy fácil. Colocás el envase en el dispositivo, ajustás la velocidad de vertido para controlar el nivel de espuma y en segundos tenés tu cerveza lista para disfrutar. El sistema de LISO FAST suaviza la bebida, regula la espuma y optimiza el gas, logrando esa textura cremosa y ese sabor intenso que tanto nos gusta en una buena cerveza tirada.

Lo más práctico es que no necesita ninguna instalación especial: carga por USB y es tan compacta y liviana que la podés llevar a cualquier lado. Al asado del domingo, a la cancha, a una fiesta al aire libre o simplemente tenerla en casa para el día a día. Y encima es muy fácil de limpiar.

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Otro punto a favor: LISO FAST funciona con cualquier marca y sabor de cerveza, ¡incluyendo las versiones sin alcohol! Así que todos pueden sumarse a disfrutarla. Su diseño térmico cuida la temperatura y su tamaño reducido la hace perfecta para cualquier espacio. No es casual que ya esté conquistando a los cerveceros de todo el país. LISO FAST se está convirtiendo en el electrodoméstico infaltable en cada hogar amante de la buena cerveza.

¡Date el gusto! ¡No te pierdas la oportunidad de probarla!

Adquiérela en:

• Instagram: @lisofast.sf

• WhatsApp: 3425-431-340

• Envío SIN COSTO a todo el país.

• Av. Ángel Peñaloza 7460, Santa Fe Capital.

Seleccionado como regalo institucional de la provincia de Santa Fe Capital.

Producto patentado y registrado.