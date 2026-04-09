Salud financiera en pymes familiares: tres errores que se repiten (y cómo evitarlos)

En la entrega número dos, de la serie Salud Financiera para pymes familiares, veamos tres errores habituales que aparecen una y otra vez y, sobre todo, cómo corregirlos sin volverse experto en contabilidad.

1) Mezclar la plata de la empresa con la de la familia

Es el clásico “después lo repongo”. Un mes se pagan gastos personales desde la cuenta del negocio; al siguiente, se cubre un bache del negocio con ahorros familiares. Resultado: nadie sabe cuánto gana realmente la empresa, cuánto puede reinvertir ni cuánto puede retirarse sin ponerla en riesgo.

Cómo evitarlo:

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● Definir un sueldo o retiro mensual fijo para quienes trabajan en el negocio (y respetarlo).

● Separar cuentas: una para la empresa, otra personal.

● Crear una regla simple: si no está registrado, no existe. Anotar cada retiro como tal, aunque sea en una planilla.

2) Confundir “hay plata en la cuenta” con “estamos bien”

Muchas pymes miran el saldo bancario como si fuera un semáforo. Si hay, se compra; si no hay, se frena. Pero el saldo no muestra lo que se viene: impuestos, proveedores, aguinaldos, mantenimiento, cuotas o mercadería. Una semana buena puede tapar un mes malo.

Cómo evitarlo:

● Armar un calendario de pagos (fijo y visible) con vencimientos del mes.

● Revisar, una vez por semana, un mini tablero: cobros esperados vs. pagos comprometidos.

● Reservar un porcentaje para lo inevitable: un “fondo de obligaciones” antes de gastar en lo opcional.

3) Vender mucho, pero sin saber si se gana

“Estamos trabajando a full”, dicen. Pero el precio se define por costumbre, por la competencia o “para no perder al cliente”. Sin una idea clara del margen, se puede vender más y terminar más ajustados.

Cómo evitarlo:

● Listar los costos principales y actualizarlo cada mes (aunque sea con números aproximados).

● Antes de aceptar descuentos, preguntarse: ¿qué parte de este precio paga el costo y qué parte deja ganancia?

● Elegir 3 indicadores simples y mirarlos siempre: ventas, costos y margen.

Cuidar los números es cuidar la empresa (y la familia)

Una pyme familiar no se sostiene solo con esfuerzo: se sostiene con decisiones claras. Ordenar las finanzas no es “ponerle frío” al negocio, sino darle previsibilidad para crecer sin pelearse en el intento.

Para quienes quieran profundizar con un enfoque práctico y acompañamiento, el programa Más que Números de Más que Contable trabaja justamente esta base de salud financiera: separar, planificar y medir para que la empresa deje de correr atrás y empiece a decidir con calma.

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