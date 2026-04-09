La IA no es magia: es criterio, método y contexto

Ileana , ¿cómo fueron los inicios en esta actividad?

Empecé desde la política y la gestión pública, no desde la tecnología. Eso fue clave: me obligó a pensar la IA desde adentro de las organizaciones, desde el momento en que alguien tiene que tomar una decisión, liderar un equipo o rediseñar un proceso. Trabajé casi la mitad de mi vida profesional en el sector público y la otra mitad en el privado. Esa experiencia me enseñó algo que los cursos técnicos no enseñan: dónde la tecnología realmente resuelve y dónde solo agrega ruido.

Después sumé formación específica en inteligencia artificial, incluyendo dos maestrías de posgrado, no para volverme técnica, sino para poder traducir esa complejidad al lenguaje de quienes toman decisiones.

¿Cuáles son los servicios que brindás actualmente?

Desde PatagonIA Solutions trabajo con organizaciones que saben que la IA llegó para quedarse pero no tienen claro cómo integrarla sin caos. Ofrezco consultoría estratégica, capacitación y diseño de soluciones concretas. Este año estoy relanzando el Método T.I.E.M.P.O., una metodología que desarrollé para que profesionales —y en particular mujeres líderes— integren IA de forma sostenible, sin saturarse y sin depender de un técnico para cada paso. El método es la base de mi academia, que estoy lanzando para llegar a más personas con formación estructurada y acompañamiento real. También dirijo Patagónicas en Tec, una fundación que trabaja para cerrar la brecha de género en tecnología en la región, porque si la IA va a transformar el mercado de trabajo, esa transformación tiene que llegar con equidad. Y desde mi marca La tIA de la IA genero contenido para profesionales que quieren entender la IA sin un doctorado en informática.

¿Qué te diferencia?

No vendo herramientas. Ofrezco criterio. Hay muchísima oferta de cursos que enseñan a usar plataformas. Lo que yo hago es diferente: ayudo a entender qué está cambiando, por qué importa y cómo eso impacta en el trabajo, el liderazgo y la toma de decisiones. Me interesa que las personas y las organizaciones salgan con más claridad, no con más aplicaciones abiertas.

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¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

La IA esta redefiniendo el trabajo, el liderazgo y la toma de decisiones. Mi objetivo es estar donde eso ocurre: formando a los equipos y líderes que van a gestionar ese cambio, especialmente en contextos que no son Silicon Valley, organizaciones reales, con recursos reales y problemas concretos.

¿Qué te dejó este camino recorrido?

Dejar de creer que la tecnología y la política son mundos separados. Son el mismo mundo. Y quien entiende los dos tiene una ventaja enorme para navegar lo que viene.



Ileana Temi

Fundadora de PatagonIA Solutions · Creadora del Método T.I.E.M.P.O.

Miembro de Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología

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