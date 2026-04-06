Agustina Borlle: de la escena masiva argentina a la identidad visual de las torres más exclusivas de Miami

La trayectoria de Agustina Borlle estuvo marcada por los contrastes y la capacidad de adaptación. En Argentina, se desempeñó como creadora de contenido en algunos de los eventos más convocantes del país, como Cosquín Rock, Lollapalooza y el Mundial de Qatar 2022, experiencias que la formaron en un entorno de alta exigencia y ritmo vertiginoso.

Tiempo después, ya radicada en Miami, trasladó esa experiencia al mundo del real estate. Durante su paso por la consultora dbconnections, participó en el desarrollo de contenidos y estrategias de marketing para proyectos de lujo vinculados a Related Group, uno de los desarrolladores inmobiliarios más reconocidos de Estados Unidos. En ese contexto, trabajó en la comunicación de desarrollos como Ritz-Carlton Residences, Icon Beach, St. Regis, Casa Bella y Andare Las Olas by Pininfarina.



El recorrido entre escenarios multitudinarios y proyectos inmobiliarios premium reflejó una constante en su carrera: la decisión de no quedarse quieta. La capacidad de moverse con naturalidad entre contextos tan distintos —desde un recital con miles de personas hasta la narrativa de una torre de lujo— fue lo que terminó definiendo su perfil profesional.

“Definitivamente, la experiencia en eventos masivos fue una escuela de alto rendimiento que me preparó para otros desafíos profesionales de una forma inesperada. En un evento, la exigencia es extrema: todo sucede muy rápido y hay que resolver problemas complejos en minutos. Desde cambios de último momento hasta manejar situaciones de alta presión, tienes que ser rápido, eficaz y anticiparte a los imprevistos”, recordó Borlle.

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"En los últimos años, mi logro principal fue documentar con éxito la ejecución de un portafolio de activos que suma miles de millones de dólares en inversión. A través de mi trabajo con Related Group, logré el acceso exclusivo para narrar la historia de proyectos icónicos (St. Regis, Casa Bella, Andare Las Olas), demostrando que mi visión artística es hoy una herramienta clave para el éxito comercial del Real Estate en Miami."

https://agustinaborlle.com

Foto por: Lisa Issolio