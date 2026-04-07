El invento santafesino que todos los amantes de la cerveza necesitan

Hay inventos que uno ve y piensa: ¿por qué no existía antes? LISO FAST es uno de ellos. Esta chopera eléctrica portátil, creada en Santa Fe por Nicolás Gallay, llegó para cambiar para siempre la manera en que tomamos cerveza tirada. ¿La idea? Simple y genial: que cualquier persona pueda disfrutar un liso santafesino de primera calidad, en el lugar que quiera y con la cerveza que tenga a mano.

Con LISO FAST podés usar latas de cualquier tamaño, pininas o botellas de litro. El dispositivo se encarga de suavizar la cerveza, regular la espuma y optimizar el gas, logrando esa textura cremosa y ese sabor redondo que tanto nos gusta de la cerveza tirada. Todo eso en cuestión de segundos y sin ninguna complicación.

Lo que la hace única es su sistema de regulación de espuma, algo que no existe en ningún otro producto del mercado. Además, su diseño térmico ayuda a mantener la temperatura ideal y su cuerpo compacto y liviano hace que sea muy fácil de llevar a cualquier lado. ¿Carga? Por USB. ¿Limpieza? Muy sencilla. ¿Autonomía? 30 litros por carga.

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LISO FAST está conquistando a los amantes de la cerveza de todo el país porque combina lo mejor de dos mundos: la calidad de un chopp profesional con la comodidad de un dispositivo portátil. También es ideal para quienes prefieren cerveza sin alcohol, ya que logra el mismo resultado cremoso y sabroso. Si querés llevar la experiencia cervecera a otro nivel, LISO FAST es lo que estabas buscando. ¡No te la pierdas!

¡Date el gusto! ¡No te pierdas la oportunidad de probarla!

Adquiérela en:

• Instagram: @lisofast.sf

• WhatsApp: 3425-431-340

• Envío SIN COSTO a todo el país.

• Av. Ángel Peñaloza 7460, Santa Fe Capital.

Seleccionado como regalo institucional de la provincia de Santa Fe Capital.

Producto patentado y registrado.