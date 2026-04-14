Carola Terreni: el movimiento y el arte como herramientas para el trabajo interior y la formación profesional

Su enfoque parte del cuerpo como eje central. A través del movimiento consciente, la respiración y la atención a la experiencia corporal, se abren procesos que luego pueden ampliarse a la expresión artística, la meditación y la escritura, no como fines en sí mismos, sino como formas de dar sentido a lo vivido.

En sus espacios, el foco no está en el resultado ni en la técnica, sino en lo que emerge en el proceso: emociones, imágenes y registros internos que encuentran forma a través del cuerpo y la creación.

“No es necesario tener experiencia en arte o movimiento; lo importante es que lo auténtico pueda surgir en cada persona”, señala Terreni.

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Desarrolla su práctica tanto en el ámbito terapéutico como en la formación de adultos. Coordina talleres grupales, procesos individuales y espacios de capacitación dirigidos a profesionales de la educación, la salud y el acompañamiento, así como a personas que buscan atravesar momentos de cambio o profundizar en su propio recorrido.

Uno de los ejes de su trabajo es el cuerpo como punto de entrada. A partir del movimiento consciente, se habilitan otras formas de exploración que incluyen el dibujo, la escritura y el silencio, favoreciendo procesos de regulación emocional y mayor conexión con la propia experiencia.

En paralelo, creó @hapuskids, un programa de formación orientado a adultos que trabajan con niños y jóvenes. Allí, el énfasis no está puesto en la transmisión de actividades, sino en el desarrollo de la presencia del adulto, su capacidad de escucha y su creatividad como base del vínculo.

A lo largo de su recorrido, Terreni ha trabajado en contextos educativos, terapéuticos y comunitarios, consolidando un enfoque que articula lo corporal, lo creativo y lo vincular.

Más que una práctica artística en sentido tradicional, su propuesta se inscribe en un campo en expansión donde el movimiento y el arte funcionan como un lenguaje para explorar, comprender y transformar la experiencia interna.

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