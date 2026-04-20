“Hay menores precios relativos y por eso crece menos de lo que podría crecer”, indicó un ex secretario de Agricultura

El ex secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, analizó para Canal E que la inserción del país en el mundo, las limitaciones del Mercosur y la necesidad de una estrategia exportadora más agresiva.

“Argentina al participar como parte del Mercosur y el Mercosur definiéndose como una unión aduanera, establece que para negociar tratados de libre comercio hay que negociar desde el Mercosur”, explicó Marcelo Regúnaga. Sin embargo, remarcó que, “somos una de las regiones del mundo que menos acuerdos de libre comercio tiene con los distintos mercados importantes”.

Cuáles son los problemas del agro

Asimismo, hizo hincapié sobre el impacto económico de esta situación: “Esto implica que cuando nosotros queremos exportar tenemos dos problemas”. En ese sentido, detalló que, “tenemos que pagar más impuestos que nuestros competidores” y que eso deriva en que “en definitiva nosotros recibimos menores precios por nuestros productos”.

Para Regúnaga, el problema es doble: presión interna y barreras externas. “Nosotros tenemos dos problemas. El primer problema es que recibimos un precio menor por el derecho de exportación, y el segundo problema es que recibimos un precio menor por el precio internacional que le pagan porque tenemos que pagar impuestos de importación en los otros países”, planteó.

Las razones detrás de la falta de crecimiento

Y sintetizó el efecto sobre el crecimiento del sector: “En definitiva, la agricultura argentina recibe muchos menores precios relativos y por eso crece menos de lo que podría crecer”.

El entrevistado destacó que la estrategia debe incluir una revisión del esquema regional: “Argentina necesita tener una agenda de negociaciones internacionales”. Incluso abrió la puerta a cambios dentro del bloque: “Tenemos que buscar las formas de que el Mercosur se flexibilice y permita que los países que quieren firmar tratados”.

Más allá de los acuerdos, puso el foco en las debilidades internas. “Tenemos una estructura de apoyo al comercio exterior que es mucho menor que la de cualquiera de nuestros competidores”, afirmó.