Javier Milei cruzó a Alberto Fernández por el precio de la carne: "Analfabeto e incompetente"

La polémica por el precio del asado detonó un cruce feroz entre Javier Milei y Alberto Fernández. El Presidente atacó con dureza a su antecesor después de que este lo corriera por los fuertes aumentos en las carnicerías desde el inicio de la gestión libertaria. Con una respuesta cargada de insultos y tecnicismos, el mandatario buscó exponer lo que llamó la "brutalidad" económica del dirigente peronista.

Todo se desató cuando el libertario citó el posteo de una periodista que desmentía la pérdida de poder adquisitivo real, asegurando que la carne bajó si se cuenta la inflación acumulada. "No había visto lo que había publicado el incompetente que me precedió", disparó Milei sin filtros. Fiel a su estilo directo, descalificó completamente el argumento inicial del dirigente peronista.

El apoyo de Milei al posteo de Terrés

Milei continuó su ataque virtual asegurando que el planteo de Fernández demostraba que era un "analfabeto que padece de ilusión nominal". Para el oficialismo, los cortes bovinos en Argentina siguen siendo los más económicos del mundo en términos reales. Con su habitual "CIAO!", el libertario dio por terminada la discusión y celebró los datos económicos aportados a su favor.

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La furia presidencial fue la respuesta directa a un provocador posteo previo del ex presidente Fernández. El ex mandatario había comparado los precios de noviembre de 2023 con los actuales de abril de 2026, señalando aumentos nominales que en varios cortes superaban el 1000%. "Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla", había chicaneado Fernández apuntando contra la "libertad".

El posteo de Julieta Tarrés en X

Este fuerte contrapunto político se da en un contexto económico muy sensible para la población. Los datos duros del INDEC de marzo marcaron que, mientras la inflación general fue del 3,4%, el rubro de las carnes pegó un salto del 6,9%. Esta suba desigual se hace sentir cada vez con más fuerza en los mostradores y golpea las compras diarias de las familias argentinas.

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Consumo histórico en caida libre

La pelea twittera refleja una crisis de consumo innegable en las mesas del país. El consumo anual promedio de carne vacuna cayó a 47,3 kilos por habitante, la cifra más baja registrada en los últimos veinte años. Acorralados por los precios, los consumidores comenzaron a volcarse a opciones más baratas, haciendo que hoy un kilo de asado equivalga a casi cuatro kilos de pollo.

El fuerte encarecimiento de este alimento esencial obedece a múltiples factores combinados. Según los especialistas, hay una menor oferta ganadera en el mercado local y el precio internacional de la hacienda está un 85% por encima de su promedio histórico. Los frigoríficos enfrentan costos en dólares cada vez más altos que luego chocan contra salarios que aún no se recuperan.

Frente a este escenario complejo, los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectan cierta estabilidad para lo que resta del año. Anticipan que el precio de la carne en el mercado interno parece haber encontrado su techo natural de suba. Sin embargo, advierten que el sector se mantendrá con valores sostenidos altos que desafiarán constantemente el debilitado bolsillo nacional.

TC/ff