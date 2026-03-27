Alberto Fernández cruzó a Milei por el fallo de YPF: “'Ganamos', dijo el mosquito”

El expresidente Alberto Fernández se pronunció este viernes tras la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones en la causa por la expropiación de YPF y criticó con dureza la reacción de Javier Milei. Arremetió en tono irónico: “‘Ganamos’ dijo el mosquito…”, frase que acompañó con duras críticas a la gestión actual por celebrar un resultado que, según su lectura, no fue producto del trabajo del Ejecutivo.

Según publicó en sus redes sociales, Fernández lamenta que el gobierno de Milei “festeje un resultado que jamás buscó” y agregó que, en su lugar, la administración actual se puso del lado de los fondos litigantes que demandaban al Estado argentino. En ese sentido, sostuvo que la victoria judicial se debe al trabajo de la Procuración del Tesoro en su gobierno y al equipo legal contratado en Estados Unidos, y no a la gestión que asumió.

Además, “el resultado reconoce que el Estado puede expropiar empresas por razones de utilidad pública”, dijo, y felicitó a los profesionales que, en su opinión, sostuvieron la defensa legal de la Argentina en Nueva York.

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Milei aprovechó el anuncio para cargar fuertemente contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Publicó una foto posando sonriente junto a su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el CEO de YPF, Horacio Marín

El fallo reciente fue emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que revisó una sentencia anterior del tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York.

Sin más, la Cámara revocó la condena que obligaba a la Argentina a pagar alrededor de US$ 16.100 millones por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF S.A., que había sido ordenada en 2023 por la jueza Loretta Preska.

Además, confirmó que YPF no fue declarada responsable por la estatización, incluso en la instancia inicial. Aunque representa un alivio para el país, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es la última instancia judicial y que decidirá si acepta revisar el caso.

El fallo da más margen de maniobra presupuestario

Esta demanda fue iniciada en 2015 por accionistas minoritarios de YPF, entre ellos fondos como Petersen Energía y Eton Park, cuyos derechos fueron adquiridos posteriormente por Burford Capital, como consecuencia de la estatización de 2012, cuando el Estado argentino recuperó la mayoría accionaria de la petrolera.

Repercusiones económicas

El impacto de la noticia trascendió los tribunales y tuvo efecto en los mercados: tras conocerse la decisión del Segundo Circuito, las acciones del fondo demandante cayeron más de 40%.

Causa YPF: Sebastián Maril explica el fallo a favor de Argentina

Analistas locales destacan que un monto de US$ 16.100 millones representa casi la mitad del presupuesto nacional argentino de 2024, por lo que la anulación de la sentencia podría aliviar presiones fiscales.

MV