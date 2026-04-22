Amenazas de tiroteos en escuelas: adiviriteron en “QR!” sobre el riesgo de perder a la escuela como espacio de convivencia

En medio de la creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas de Argentina, la docente y socióloga María Bielli analizó el fenómeno en el programa “QR!” de Canal E y dejó una definición central: “la violencia no es propia de la lógica escolar”.

“La escuela, con todas sus limitaciones, es el espacio de convivencia entre distintos”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de preservar a las instituciones educativas como territorios seguros para niños, niñas y adolescentes en un contexto de creciente preocupación.

Las amenazas —muchas veces viralizadas en redes sociales— generaron respuestas dispares en todo el país. No existe un protocolo unificado a nivel nacional, por lo que cada provincia implementa sus propias medidas: desde revisión de mochilas y presencia policial hasta allanamientos. A pesar del clima de tensión, las clases continúan, aunque crecen el ausentismo y los cuadros de ansiedad en estudiantes.

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Para Bielli, el problema excede a la escuela. “La institución escolar no puede hacerse cargo de todo, necesita apoyarse en otras instituciones de la comunidad”, explicó. En ese sentido, advirtió que cuando se le delegan funciones que no le corresponden, se desplaza su rol central: la construcción de conocimiento.

“La escuela tiene otra temporalidad. El conocimiento requiere tiempo y profundidad, algo que va a contramano de la sobreinformación constante”, señaló. Según su análisis, este escenario contribuye a una crisis en lo que la escuela puede ofrecer en términos de conocimiento.

La socióloga también vinculó este contexto con decisiones políticas recientes. Cuestionó el recorte en educación y alertó sobre proyectos que impulsan modelos alternativos como el homeschooling. “Se promueve que los chicos estudien en sus casas, lo que atenta contra lo mejor de la escuela: aprender a convivir y socializar”, afirmó.

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En esa línea, advirtió sobre el riesgo de “importar problemas y soluciones de otros países”, como Estados Unidos, donde los tiroteos escolares son una amenaza recurrente. “Esa no es nuestra realidad ni la tradición de nuestro sistema educativo”, subrayó.

Mientras tanto, los casos se multiplican en distintas provincias. Santa Fe es uno de los focos más sensibles tras un reciente episodio con disparos en una escuela. En Mendoza, más de cien instituciones fueron amenazadas, se prohibieron mochilas y ya hay imputaciones. Otras jurisdicciones avanzan con planes de convivencia y prevención.

El escenario combina miedo, respuestas fragmentadas y debate sobre el enfoque punitivo. En ese contexto, la advertencia de Bielli es clara: si la escuela deja de ser un espacio seguro y de encuentro, el impacto será también social.

LB/DCQ