En “QR!”, Lola Bertht explotó contra el Gobierno por la Ley de Discapacidad: “Nos aplastan todos los derechos”

La discusión por el nuevo proyecto de Ley de Discapacidad llegó a “QR!”, el programa que conduce Pablo Caruso por Canal E, donde la actriz Lola Bertht, madre de un niño con espectro autista, expresó su fuerte rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para miles de familias.

“Nos aplastan todos los derechos de las personas con discapacidad, nos anulan”, afirmó durante la entrevista, visiblemente conmovida.

Según explicó, el malestar creció después de que las familias conocieran el proyecto firmado por funcionarios del Ejecutivo, que ingresó al Senado y que, según denunció, ya desde su título genera indignación. “Es horroroso desde el título, porque lleva la palabra fraude. Nos trata a nosotros, en mi caso como familiar de una persona con discapacidad, como si fuéramos parte de un fraude”, sostuvo.

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Bertht remarcó que uno de los puntos más graves del proyecto es la posible eliminación del nomenclador, una herramienta clave para garantizar las prestaciones.

“El nomenclador es la columna vertebral de todas las prestaciones, donde el Estado tiene que regular. Si lo eliminan, yo como madre tengo que negociar con la obra social o la prepaga como si fuera un negocio”, explicó. Y agregó: “Van a dejar libres a las obras sociales y a las prepagas para pagar lo que quieran, si quieren y cuando quieran”.

Para la actriz, esto significaría un retroceso enorme en derechos conquistados durante años. “Le rompés absolutamente todos sus derechos. Le rompés su dignidad de estar en esta vida”, dijo al hablar de su hijo, aunque aclaró que su reclamo representa a todas las personas con discapacidad.

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Durante la charla, Caruso le preguntó también por la actitud del presidente Javier Milei y por el contraste entre su viaje a Israel y la situación que atraviesan las familias. Bertht fue contundente: “Tiene una crueldad y un odio que ya no cabe ningún análisis. Está todo muy explícito”. Y agregó: “Quieren lograr que las personas con discapacidad se queden en su casa, como en la época prehistórica”.

La actriz señaló que, pese al cansancio y al desgaste, las familias seguirán movilizadas. “Uno puede estar cansado y enojado, pero nunca va a dejar de luchar, y menos por mi hijo”, expresó.

La convocatoria frente al Ministerio de Salud

En el cierre de la entrevista, Bertht confirmó una nueva movilización para reclamar contra el proyecto y exigir respuestas. “Este miércoles a las 11 vamos al Ministerio de Salud”, anunció.

Además, hizo un pedido directo al Congreso para frenar la iniciativa. “Le pido por favor al Congreso de la Nación que ni siquiera lo acepten, que ni siquiera se sienten a discutirlo. Si cambian una coma, a nosotros se nos cae toda la pirámide”, advirtió.

Para la actriz, el debate no pasa solamente por el presupuesto. “No se discute plata, se discute un modelo de país. Se discute si las personas con discapacidad tienen derechos o no”, cerró.

LB/ML