Ola polar en CABA: la semana que viene se espera la mañana más helada de lo que va del año

La ola polar que avanza sobre el centro del país ya comienza a sentirse con fuerza en el AMBA y anticipa un escenario de frío extremo para los próximos días. Según las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes 27 de abril la Ciudad de Buenos Aires (CABA) atravesará la mañana más helada en lo que va del año, con una temperatura inicial de 8 °C. El cambio más marcado estará caracterizado por un fuerte descenso térmico en las primeras horas de la semana.

El fenómeno, impulsado por una masa de aire frío proveniente del sur, provocará un marcado descenso térmico acompañado por vientos intensos y cielo mayormente despejado.

Llega una masa de aire frío desde la Antártida y refresca todo el país: habrá mínimas cerca de los 0°C

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Estas condiciones favorecen la pérdida de calor durante la noche, lo que intensifica las heladas matinales. Los especialistas del SMN advierten que no se tratará de un evento aislado, sino de varios días consecutivos con temperaturas inusualmente bajas para esta altura del año.

La dinámica meteorológica marcó el inicio de una transición estacional profunda, y el pronóstico anticipó una semana dividida en dos etapas: una fase inicial de lluvias intensas en el noreste y un cierre dominado por el ingreso de una masa de aire polar que traerá un baja abrupta de la temperatura y las primeras heladas del año a la región central.

Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional en CABA

La semana comenzó, en Buenos Aires, con dos jornadas con lluvias intensas, pero transcurre con buenas condiciones del clima y amplitud térmica, con bajas marcas en horas de la mañana.

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Informe del Servicio Meteorológico Nacional: temperaturas en CABA y Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el pico de frío se registrará entre el martes y el jueves de la próxima semana. Para la Ciudad de Buenos Aires, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 °C y 2 °C, con sensaciones térmicas inferiores debido al viento. Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 8 °C y 11 °C.

En el conurbano bonaerense, el impacto será aún más fuerte. Distritos como La Matanza, Lomas de Zamora y Moreno podrían registrar mínimas cercanas a -1 °C, con heladas durante las primeras horas del día

Ola polar en provincia de Buenos Aires

.Hacia el interior de la provincia, el frío se intensificará. En ciudades como La Plata, Olavarría y Azul, las mínimas podrían ubicarse entre -2 °C y 0 °C, mientras que las máximas no superarían los 10 °C. Incluso, en zonas rurales, no se descartan temperaturas más bajas debido a la menor influencia urbana.

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El organismo también anticipó estabilidad atmosférica, con baja nubosidad y sin precipitaciones durante los días más fríos. Estas condiciones favorecerán la formación de heladas generalizadas en gran parte de la región pampeana.

PM/ff