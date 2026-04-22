El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 14°C. La inestabilidad cederá gradualmente durante la jornada, permitiendo una mejora en las condiciones. Los residentes notarán un ambiente más fresco, con vientos que soplarán desde el sector oeste y suroeste. Será un día con nubosidad variable, ideal para retomar actividades habituales tras el alerta meteorológico vigente.

El miércoles presentará un escenario de transición hacia la estabilidad. Si bien las primeras horas registrarán algunas precipitaciones leves, la inestabilidad disminuirá conforme avance la jornada. Los marplatenses disfrutarán de un tiempo más tranquilo, aunque deberán permanecer atentos a la humedad residual. La mejora climática permitirá una mayor visibilidad, marcando un cambio positivo respecto a las intensas jornadas previas que azotaron a la región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En el sector del Puerto y la franja costera de General Pueyrredon, el viento será un factor determinante. Se esperan ráfagas moderadas del sector suroeste, con velocidades que alcanzarán los 32 km/h hacia la media mañana, rotando posteriormente hacia el oeste con menor intensidad. El estado del mar tenderá a calmarse, brindando tranquilidad a las actividades portuarias y recreativas que se planifiquen para el resto del día.

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Clima miércoles 22 de abril

Hacia el interior del partido, en zonas como Batán y Sierra de los Padres, el clima se mantendrá bajo condiciones similares. La nubosidad disminuirá progresivamente, permitiendo que el sol aparezca de forma intermitente sobre los paisajes serranos. Los residentes de estas áreas experimentarán un descenso térmico marcado, por lo cual resultará necesario contar con abrigo adecuado durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional monitorean de cerca la evolución del sistema frontal en toda la Costa Atlántica. Mientras las condiciones tienden a estabilizarse en General Pueyrredon, localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita también registrarán mejoras progresivas. No obstante, se recomienda precaución a quienes circulen por las rutas de la región, ya que la calzada permanecerá húmeda y con posibles bancos de niebla matutinos.

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En Villa Gesell y el resto del partido de la Costa, la tendencia meteorológica seguirá el mismo patrón de mejoría. La probabilidad de nuevas precipitaciones será baja durante la tarde, favoreciendo el normal desarrollo de la movilidad urbana. Defensa Civil se mantendrá en estado de alerta preventiva ante cualquier eventualidad, aunque el pronóstico indica un progresivo alejamiento de la masa de aire inestable que afectó al sector durante la víspera.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para los próximos días será alentador para los turistas y residentes de La Feliz. A partir del jueves, se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que alcanzarán los 20°C. Esta tendencia de tiempo estable continuará durante el viernes, lo que facilitará los planes al aire libre y el disfrute de los espacios públicos, consolidando un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas mucho más benignas.