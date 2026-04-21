La diplomacia paralela de China busca profundizar sus lazos con industriales argentinos y contrapone el modelo Milei

A pesar del firme alineamiento geopolítico de la administración de Javier Milei con Washington, la maquinaria económica de Beijing no detiene su marcha sobre el entramado productivo local. Lejos de ensayar una retirada ante la decisión oficial de congelar la obra pública y tensar el vínculo diplomático, China activó un esquema de relaciones paralelas. Sustentada en la diplomacia subnacional con provincias, alianzas con cámaras industriales y penetración cultural, la potencia asiática busca sortear el cerrojo del Ejecutivo nacional para profundizar su presencia estructural en la Argentina.

La principal punta de lanza de esta estrategia de inserción microeconómica apunta al corazón fabril del país. Días atrás, el exembajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, encabezó una jornada de formación técnica para socios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). El objetivo explícito fue diseccionar el modelo de desarrollo chino para aportar herramientas concretas a la industria nacional, articulando planificación estatal, financiamiento estratégico e innovación tecnológica.

"Sin metalurgia fuerte, no hay industrialización sostenible", fue la premisa central que dominó el encuentro. Desde esta perspectiva, el sector fue categorizado como el pilar insustituible para industrias clave como la construcción, la infraestructura, el sector automotriz, la maquinaria y la defensa. En las mesas de la industria tomaron nota de un dato que expone la asimetría global: China produce hoy más del 50% del acero mundial y su ecosistema metalúrgico atraviesa una transformación acelerada hacia la "industria verde", la incorporación de inteligencia artificial y la mejora en la eficiencia energética.

Adimra, en ese contexto, proyecta organizar una misión comercial a China para conocer de primera mano el funcionamiento de empresas, parques industriales y centros tecnológicos. La iniciativa se complementará la próxima semana sumando al Consejo Latinoamericano de Sinólogos, evidenciando un esfuerzo coordinado junto a especialistas universitarios para traducir el modelo asiático a las líneas de montaje locales.

El error estratégico de los BRICS

Durante su gira por territorio chino, Vaca Narvaja mantuvo un encuentro en Shanghái con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Tras la reunión, el exdiplomático lanzó una dura advertencia sobre el rumbo oficial: “Irse de los BRICS fue un error que hay que revertir de manera urgente, en diálogo con los partidos de nuestro país, para volver a un sendero de políticas de Estado en materia internacional”.

La mirada que transmiten los interlocutores de Beijing asume que la coyuntura global demanda anclajes de largo plazo. “El mundo no está atravesando una crisis más dentro de un ciclo conocido, sino una transformación estructural que modificará las reglas sobre las cuales se organiza la economía internacional”, sostuvo Vaca Narvaja. El mensaje velado apunta a seguir el ejemplo de Brasil: según destacaron, incluso durante la etapa de Jair Bolsonaro, la principal economía de la región no abandonó su presencia en los BRICS, sino que la profundizó.

La parálisis de los grandes contratos

El costo de oportunidad de este divorcio geopolítico se materializa en los contratos caídos. La agenda en China incluyó reuniones clave con las corporaciones vinculadas a las obras acordadas en el marco del Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica (DECCE). Se trata de diez iniciativas de infraestructura crítica valoradas en aproximadamente USD 10.000 millones, las cuales se encuentran actualmente paralizadas por decisión de la gestión libertaria.

La cartera de inversiones en stand by refleja prioridades en la matriz energética y de transporte: incluye la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari en Jujuy, la construcción de la cuarta central nuclear, y la interconexión de gasoductos y vitales líneas de transmisión eléctrica en el AMBA, el Litoral y el NOA.

Puente subnacional y poder blando

Frente al cerrojo del gobierno central, China redirigió su influencia a través de los distritos. El exembajador ofició de avanzada logística para una delegación de provincias argentinas que, coordinadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), desembarcará entre el 18 y el 20 de mayo en la SIAL China en Shanghái, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo.

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La estrategia se completa con una intensa diplomacia de "poder blando" en el terreno de las comunicaciones. La gira incluyó una reunión en China Media Group, el principal conglomerado de medios de Asia, para profundizar los vínculos culturales y audiovisuales, en la antesala de una charla TED que el exfuncionario brindará allí. Mientras el debate macroeconómico local se concentra en la macro y la apertura importadora, el despliegue chino marca su propia agenda.

AM