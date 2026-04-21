En un contexto económico marcado por la fuerte caída del consumo masivo y el enfriamiento de las ventas minoristas, el sistema Coca-Cola ratificó su plan de negocios en la Argentina. El presidente de la compañía para América Latina, Bruno Pietracci, visitó el país y reforzó el despliegue de un programa de inversiones valuado en USD 1.400 millones. Según indicaron desde la firma, la estrategia apunta a sostener la infraestructura productiva y optimizar el servicio a miles de comercios frente al desafiante escenario local.

Durante su estadía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el alto ejecutivo regional recorrió el centro de distribución "Nuevo Norte". La instalación, ubicada en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre en el partido de Tres de Febrero, demandó una inyección de USD 51 millones por parte de Coca-Cola Femsa, uno de los cuatro socios embotelladores que operan dentro del territorio nacional.

Frente a la coyuntura de recesión profunda que atraviesa el rubro alimenticio, el directivo envió un mensaje de confianza hacia el mercado interno. Al respecto, Pietracci afirmó: “El sistema Coca-Cola cree en el potencial de Argentina”. En esa misma línea, el líder corporativo delineó los objetivos de la multinacional para los próximos meses: “Estamos comprometidos a seguir invirtiendo para fortalecer nuestras operaciones, generar empleo y acompañar el desarrollo de las comunidades en todo el país”.

El presidente de Coca-Cola para América Latina, Bruno Pietracci, visitó la Argentina

La apuesta empresaria se focaliza en consolidar la red de llegada a los puntos de venta. Voceros de la empresa explicaron que la nueva base de operaciones permitirá mejorar los niveles de servicio y la frecuencia de abastecimiento para los locales de cercanía. A través de estas obras, la marca busca blindar su presencia territorial en una de las regiones demográficas más pobladas y estratégicas de la provincia de Buenos Aires.

Desembolsos en la cadena de valor

El plan integral de la multinacional también tracciona desembolsos de los demás eslabones de la cadena de valor. En 2025, la firma Reginald Lee, reconocida como el primer embotellador de la marca en el país, incorporó una nueva línea de producción. Para concretar este avance tecnológico en su planta de la localidad bonaerense de Ranelagh, la compañía ejecutó un presupuesto de USD 18,5 millones.

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La modernización de las operaciones abarcó en simultáneo al interior productivo durante los ciclos previos. En 2024, Coca-Cola Andina Argentina destinó USD 40 millones para inaugurar una nueva línea de envases retornables en la provincia de Mendoza. Desde la conducción empresaria destacaron que esta inyección de capital posicionó a la sede cuyana como una de las operaciones "más importantes y tecnológicamente avanzadas de Sudamérica".

Sustentabilidad y empleo

En paralelo a la eficiencia logística, la multinacional subrayó el impacto ambiental de sus recientes determinaciones de mercado. Representantes de la firma indicaron que la promoción de los envases retornables favoreció la reducción de materiales vírgenes, dado que los recipientes de vidrio y plástico rígido logran reutilizarse hasta en 25 oportunidades. Asimismo, las fuentes corporativas precisaron que este modelo tracciona el desarrollo de soluciones de mayor eficiencia energética en las plantas.

El peso de estas inversiones cobra especial relevancia en un escenario laboral golpeado por la parálisis de la actividad industrial en diversos rubros. Según los registros oficiales de la compañía, la red conformada por la marca global y sus socios embotelladores locales genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo de toda su cadena de valor en la Argentina.

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Tras 83 años de presencia ininterrumpida en el país, la gira del presidente latinoamericano funcionó como un respaldo explícito a la filial local en medio de la dura transición macroeconómica. A través de este paquete de obras logísticas e industriales, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y apuesta por la innovación a largo plazo como la principal herramienta para sobrellevar la retracción del consumo.