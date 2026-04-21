"Es alarmante": más de un millón de hectáreas afectadas y animales muertos por inundaciones en Santa Fe

Los productores del norte de Santa Fe están sufriendo inundaciones en sus campos que están generando graves perjuicios que incluyen la mortandad de animales. En ese contexto, la Sociedad Rural de Vera solicita que se declare a como zona de emergencia e incluso de desastre. El área afectada es de alrededor de 1 millón de hectáreas.

Carlos Chamorro, presidente de la entidad, comentó a PERFIL que “la situación es alarmante. La zona más afectada son los denominados bajos submeridionales, donde han llovido entre 200 y 400 milímetros la semana pasada”.

Y agregó: “El domingo por la noche llovieron 240 milímetros en el Departamento de 9 de Julio, que nos llegaron por el declive natural a nuestros terrenos en los bajos. La gente está sacando a los animales del campo y encuentran a algunos que ya han muerto”.

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Vera se caracteriza por la ganadería extensiva de cría, con un stock de alrededor de 700.000 cabezas, lo que lo sitúa como el segundo departamento en importancia en la provincia.

Los campos inundados generan pérdida de la condición corporal del rodeo, dificultades en la alimentación, problemas sanitarios y restricciones en el manejo del ganado. Algunos productores han encontrado animales muertos.

A esto se suman complicaciones logísticas, la interrupción de la vacunación antiaftosa y un aumento significativo de los costos operativos. “Otro problema que tenemos es la poca infraestructura de caminos que tenemos en la región, hay gente aislada y las escuelas no dan clases”, añadió el ruralista.

A través de la intervención de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), la Sociedad Rural de Vera solicitó gestionar formalmente la declaración de Emergencia y/o Desastre Hídrico y Agropecuario para el departamento, con el objetivo de asistir a los productores damnificados.

Además de la coyuntura, Chamorro teme por lo que puede pasar en los próximos meses, ya que "se espera un fenómeno Niño y para nosotros sería muy malo que se produzca en invierno".

Problemas en la cosecha de soja en la zona núcleo

Debido a la lluvia, la cosecha se retrasa y cubre el 25% del área en la zona núcleo. "Pero tendría que estar cerca del 55%, que es el promedio de avance de las últimas cinco campañas para esta fecha", señalaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según la bolsa rosarina, el carácter recurrente de las lluvias junto con la menor radiación, la elevada humedad ambiental y el rocío nocturno dificultan el secado de los suelos y ganarle hectáreas a la cosecha. Y esto es una amenaza para la calidad de la mercadería. La zona más vulnerable de la región es el norte y noreste".

En el noreste de Buenos Aires, la recolección avanza de manera despareja, afectada por rebrotes, retención foliar y marcada heterogeneidad fenológica, lo que obliga en muchos casos al uso de desecantes. En el sur de Santa Fe, como en Bigand, los lotes más afectados por la sequía presentan granos verdes e impurezas. En el centro-sur santafesino, en Cañada de Gómez, las siembras de la primera quincena de noviembre evidencian un fuerte rebrote.

En Carlos Pellegrini, nuevas lluvias podrían provocar pérdidas en sectores bajos. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, "las condiciones de piso son muy ajustadas y nuevas precipitaciones podrían agravar el escenario, aumentando el riesgo de apertura de chauchas y deterioro de granos ante demoras en la cosecha".

LM