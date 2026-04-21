Exceso hídrico en casi un millón de hectáreas: “Precipitaron entre 200 y 400 milímetros en la zona”

El presidente de la Sociedad Rural de Vera, Carlos Iván Chamorro, habló con Canal E y analizó que las intensas lluvias en el norte de Santa Fe generaron una crisis hídrica de gran magnitud, con casi un millón de hectáreas afectadas.

Carlos Iván Chamorro explicó que la situación responde a múltiples factores: “Dos cosas sucedieron, precipitaron entre 200 y 400 milímetros en la zona, hubo picos de 400”. Pero advirtió que el principal problema es estructural: “Yo creo que es más complicado el tema del drenaje, del escurrimiento del agua natural que las precipitaciones en sí”.

La ubicación geográfica y los impactos del drenaje

Esto se debe a la ubicación geográfica: “Toda el agua que precipita en Santiago del Estero y suroeste del Chaco, drena hacia acá”. El impacto se profundiza por la falta de caminos adecuados: “La mayoría de los caminos son de calzada natural, sería otra la situación si habría caminos como para mover la hacienda”.

Chamorro resaltó que las consecuencias sociales son severas: “Hubo parajes aislados por una semana, hubo escuelas que no tuvieron clases”. Y también afectaron servicios básicos: “Hubo parajes que tuvieron luz durante una semana o diez días”.

El exceso de lluvias impacta sobre el ciclo lectivo

El sistema educativo también se vio interrumpido: “Hasta ayer no pudieron dar clases, porque los maestros no son de ahí y los chicos que viven más lejos no pueden asistir a la escuela”.

El entrevistado planteó que la región, principalmente ganadera, enfrenta serias dificultades: “De ganadera es por excelencia un 80% de ganadería”. El traslado de animales es casi imposible: “Es imposible llegar con camiones”.

Luego, manifestó que el proceso de drenaje será largo: “Se va a tardar más o menos entre 45 y 60 días que se escurra el exceso de agua”. Esto implica una recuperación lenta y con alto impacto económico. Desde el sector rural ya iniciaron gestiones: “Pedimos que se declare la emergencia, y hubo desastre en el departamento”.