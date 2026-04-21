“La cuestión del dólar hoy está más influida por la cuestión de política monetaria que por la oferta de dólares”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E y evaluó, en un contexto de volatilidad cambiaria y tensiones entre inflación, exportaciones e importaciones, el escenario actual del dólar en Argentina y las perspectivas para la economía.

Federico Vaccarezza advirtió que el esquema actual presenta inconsistencias. “Hay un desfasaje justamente muy fuerte que calculo que en algún momento va a tener que tratar de ir acomodándose eso”, planteó en referencia a la distancia entre el tipo de cambio y las bandas cambiarias.

Todavía se le presta atención al sistema de bandas cambiarias

En ese sentido, remarcó que el techo de la banda no es irrelevante: “El techo de la banda cambiaria no está de adorno”. Y explicó que responde a la inflación acumulada. Sin embargo, el interrogante central es cómo se corregirá esa brecha: “La pregunta va a ser cómo se va a hacer ese reacomodamiento, lo va a hacer el mercado, lo va a hacer el Gobierno, se va a hacer de manera programada”.

Para Vaccarezza, el reciente rebote del dólar responde a factores puntuales y no altera el panorama de fondo: “La podemos encontrar en un aspecto coyuntural muy particular, no modifica mucho la situación en la cual nos encontramos”.

La influencia de la política monetaria en el dólar

Uno de los puntos centrales es que el comportamiento del dólar no depende únicamente del ingreso de divisas. “La cuestión del dólar hoy por hoy en algún momento está más influida por la cuestión de política monetaria que por la oferta de dólares”, sostuvo.

Esto implica que, aún con exportaciones fuertes, el tipo de cambio puede mantenerse contenido por decisiones del Banco Central. Sin embargo, el entrevistado advirtió que este esquema no es sostenible indefinidamente: “En algún momento va a tener que relajarse un poco y tratar de irse equilibrando, más que nada por una cuestión de necesidad”.

El sector exportador muestra dinamismo, especialmente el agro. En este contexto, destacó que, “tenemos unas exportaciones que son resistentes a cualquier dólar” y agregó que, “el sector exportador, te resiste cualquier cosa hoy”.