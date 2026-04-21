Acciones sin impulso: el escenario actual del mercado financiero

En una jornada marcada por la calma en los mercados, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, analizó el comportamiento actual de la Bolsa, el impacto del contexto internacional y las señales que deja el mercado argentino en diálogo con Canal E.

Según explicó, tanto el escenario global como el local muestran una dinámica de lateralización, con escasos movimientos significativos y una expectativa de definiciones hacia los próximos meses.

Un mercado global en pausa tras el rebote

Búccolo señaló que el contexto internacional viene de un fuerte repunte impulsado por las tensiones geopolíticas. "El mercado ya se estaba adelantando y tuvimos un rebote que llevó al S&P 500 a nuevos máximos", explicó.

Sin embargo, advirtió que ese impulso podría moderarse en el corto plazo. "Ahora el mercado está mucho más pisado, podemos esperar alguna corrección o toma de ganancias", indicó.

El Merval sigue sin tendencia definida

En el plano local, el especialista remarcó la falta de dirección clara en el Merval. "Sigue muy lateral, no cambió desde hace meses", afirmó el especialista.

En ese sentido, detalló que el índice se mueve dentro de un rango acotado. "Merval prácticamente neutro desde que comenzó el año, sin tendencia", agregó.

Además, explicó que los movimientos sectoriales no logran consolidar una tendencia general: "Va rotando entre sectores, pero el neto te da un mercado que sigue lateralizando".

Tasas negativas y falta de incentivos para invertir

Uno de los factores que incide en el comportamiento del mercado es el nivel de tasas de interés. "Hoy tenemos tasas en términos reales negativas", señaló.

En ese marco, explicó que los instrumentos tradicionales no logran ganarle a la inflación: "Si no te ajustás a algo indexado, va a ser muy difícil ganarle a la inflación".

Sin embargo, destacó que la estabilidad del tipo de cambio contiene presiones adicionales. "Seguimos con un dólar bastante estable y no hay suficiente presión para que se dispare", indicó.

Menor interés por empresas chicas

Búccolo también analizó la dinámica del mercado accionario a nivel global y local. "No hay mucho atractivo por empresas más chicas, los inversores se concentran en compañías de mayor capitalización", explicó.

Esta tendencia responde a la búsqueda de mayor seguridad en un contexto de incertidumbre: "Buscan un poco más de solidez en el armado de carteras".

Expectativas y el factor político

De cara al futuro, el analista señaló que el comportamiento del mercado podría cambiar en la segunda mitad del año. "Puede haber más ruido político y eso impactar en el ánimo del mercado", anticipó.

No obstante, aclaró que por el momento no hay señales claras de preocupación estructural. "Por ahora no hay dudas sobre la continuidad, pero es algo que puede cambiar", concluyó.

El análisis de Búccolo refleja un mercado en pausa, condicionado por tasas negativas, estabilidad cambiaria y la espera de definiciones tanto económicas como políticas.