Eduardo Jacobs sobre las exportaciones: "Estamos ante cifras inauditas para la Argentina"

En un contexto marcado por récord de exportaciones y un fuerte movimiento en el comercio exterior, el economista Eduardo Jacobs analizó el desempeño reciente de la economía argentina y las perspectivas hacia adelante en diálogo con Canal E.

El especialista destacó cambios estructurales en el modelo económico, el rol del sector agroexportador y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento, en un escenario donde también se busca consolidar la acumulación de reservas.

Exportaciones e importaciones en niveles récord

Jacobs resaltó la importancia de la composición del comercio exterior. "La fuerte presencia de bienes intermedios y de capital en las importaciones muestra cómo se está nutriendo la inversión", explicó.

Además, destacó el crecimiento de las ventas externas industriales. "La exportación de productos industriales de origen agrícola aumentó fuertemente un 24%", señaló.

El campo como motor de ingreso de divisas

El economista anticipó un escenario favorable para el sector agropecuario. "Vamos a tener una cosecha absolutamente récord", afirmó.

En ese sentido, indicó que el ingreso de dólares podría fortalecerse en los próximos meses. "Estamos hablando de cifras inauditas para la Argentina", remarcó.

También dejó abierta la posibilidad de cambios en la política tributaria. "Es muy probable que el gobierno intente bajar nuevamente las retenciones", sostuvo.

Retenciones y competitividad regional

Jacobs advirtió que la carga impositiva sigue siendo un factor que limita el crecimiento del sector. "La Argentina se rezagó respecto a Brasil y Paraguay por el tema de las retenciones", explicó.

Sin embargo, reconoció avances recientes. "Se le han quitado regulaciones que castigaban al sector", indicó.

Inversiones y reformas estructurales

El especialista puso el foco en la necesidad de impulsar inversiones para potenciar la producción. "Hay programas de financiamiento para expandir el riego y aumentar la productividad", señaló.

Además, destacó el rol de la apertura a capitales. "Habilitar la compra de tierras por extranjeros puede ser un estímulo muy importante", afirmó.

Inflación y perspectivas económicas

Sobre la dinámica inflacionaria, Jacobs consideró que la tendencia es descendente. "La política monetaria, cambiaria y fiscal caminan hacia la baja de la inflación", aseguró.

No obstante, explicó que factores recientes generaron tensiones. "Hubo una presión muy fuerte en el período preelectoral que impactó en el tipo de cambio", indicó.

Reservas y estrategia financiera

En cuanto a la acumulación de reservas internacionales, el economista se mostró optimista. "Ya se cumplió el 60% del compromiso con el Fondo", destacó.

Además, explicó la estrategia del Gobierno para financiarse. "Se busca refinanciar deuda con tasas más cercanas al 5% que al 9%", afirmó.

En ese marco, concluyó que el objetivo es reducir el costo del financiamiento y sostener la estabilidad macroeconómica.