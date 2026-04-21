Furor por la carne de burro en el interior: “En el 90% de los casos la aceptación ha sido muy buena”

El productor ganadero, Julio Cittadini, conversó con Canal E y se refirió a que la propuesta de comercializar carne de burro en Argentina abrió un fuerte debate cultural y sanitario.

Julio Cittadini describió el evento como un punto de inflexión: “La degustación del jueves fue muy interesante”. La convocatoria superó todas las expectativas: “La parrilla explotó. Tuvieron que hacer un doble turno para poder cubrir todas las solicitudes”.

Fuerte aceptación de la comercialización de la carne de burro

Según explicó, el rechazo social no es homogéneo. “El debate acá en la zona casi no existe. Ese debate se originó más bien en Buenos Aires, pero no acá en el interior”, planteó. Incluso cuantificó la aceptación: “En el 90% de los casos la aceptación ha sido muy buena”.

Cittadini atribuyó la controversia a intereses externos: “Han salido a embarrar la cancha”. Sobre la misma línea, cuestionó versiones difundidas en medios: “Lo presentan como que esto ha sido prácticamente una faena clandestina, y esto no es así”.

Críticas por el manejo sanitario de la carne de burro

En ese sentido, defendió los controles sanitarios: “Estamos controlados por Senasa, por el Ministerio de la Producción, y se han tomado todos los recaudos necesarios”. También fue contundente sobre las críticas: “Esa campaña es una campaña sucia”.

El entrevistado explicó que la iniciativa surge de un contexto económico regional: “Esto nace por la crisis ovina”. Y aclaró que no responde a una coyuntura de precios: “Esto es un proyecto de producción, no es un proyecto oportunista”.

El valor del producto es uno de sus principales atractivos frente a la carne vacuna, lo que podría ampliar el acceso al consumo. Sin embargo, insistió en que la coincidencia con el contexto económico es circunstancial: “El hecho de que haya salido en este momento es una coincidencia”.