El sector ganadero en lucha contra la garrapata bovina: “Decidimos trabajar en la convivencia con el parásito”

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, pasó por Canal E y explicó el cambio de estatus sanitario, las pérdidas sufridas y el trabajo conjunto con Entre Ríos para sostener el flujo comercial ante los percances que genera la garrapata bovina.

“Hoy funcionamos directamente como zona sucia o zona de control en la totalidad de la provincia”, afirmó Carlos Roldán, al describir el cambio de estrategia adoptado en los últimos años.

La nueva estrategia del sector ganadero para combatir la garrapata bovina

Asimismo, explicó que la provincia abandonó el esquema de erradicación para pasar a un modelo de convivencia: “Nosotros convivimos con la garrapata, no estamos en una lucha activa para exterminarla”.

Roldán afirmó que la decisión responde a condiciones ambientales adversas: “En un ambiente propicio en el cual están las condiciones dadas para su evolución y su reproducción es muy difícil combatir contra eso”.

Este enfoque replica modelos del norte argentino: “Tomamos la decisión de trabajar en la convivencia con el parásito y producir si se quiere de manera amigable con esta parasitosis”.

Repercusiones del avance de la garrapata bovina

El cambio de estrategia no estuvo exento de costos. “A nosotros nos llevó a muchas pérdidas esta decisión en su momento”, reconoció el entrevistado. El principal problema fue sanitario: “Eso llevó a que hayamos sido víctimas de este complejo tristeza que produce muerte o aborto en el caso de las hembras”.

Sin embargo, tras ajustes en protocolos, la situación comenzó a estabilizarse: “En los últimos dos o tres años trabajamos sobre ese protocolo y hoy, si se quiere, estamos llegando a cierta estabilidad”.