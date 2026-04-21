La crisis de Medio Oriente condiciona al trigo que “subió un 16% mientras que la urea tuvo un salto del 77%”

Con el fin de analizar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el agro argentino, con foco en el encarecimiento de insumos clave como fertilizantes y combustibles, y las implicancias para la producción y el comercio internacional, este medio se comunicó con el especialista en comercio exterior, Yanina Lojo.

Yanina Lojo explicó que la suba de precios responde directamente al encarecimiento energético: “Hay una realidad que tiene que ver con el impacto de la crisis en el precio del gas natural y al tener un efecto en el precio del gas natural, muchos fertilizantes que son nitrogenados han tenido una suba considerable en sus precios”.

Creciente brecha entre el precio del trigo y la urea

El aumento es significativo en términos productivos: “Hoy se necesitan 4.3 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea frente a 2,7 toneladas que se necesitaban a comienzos del año”. Además, remarcó la magnitud del incremento: “El trigo subió un 16% mientras que la urea tuvo un salto del 77%”.

Según detalló Lojo, el impacto en costos es determinante: “El incremento sustancial en todo lo que sería la línea de fertilizantes y en el costo por hectárea, es más representativo el aumento del fertilizante que el aumento del combustible”.

El precio del gasoil y un aumento sin final

También señaló el encarecimiento del gasoil, clave para el agro: “Lo que tiene que ver con el gasoil continuó aumentando durante todo el mes de abril, siguiendo esta fluctuación de lo que tiene que ver con el precio internacional del petróleo”. Este factor agrava la ecuación productiva, aunque en menor medida que los fertilizantes.

Sobre la campaña de trigo, la entrevistada llamó a la cautela: “Todavía es muy pronto, estamos en este momento haciendo la cosecha y está bastante complicada la situación actual por las cuestiones climáticas”. Y agregó: “Tenemos una buena cosecha pero el tiempo no está ayudando”.

Sin embargo, advirtió sobre el deterioro de los márgenes: “El margen estimado para la producción en campo propio baja con esta situación mucho más de lo que podría bajar hace un tiempo atrás”.