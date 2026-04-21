EE.UU. escala la presión sobre Irán y aborda un petrolero sancionado en plena tensión en el Golfo

El gobierno de Estados Unidos informó que detuvo y abordó un petrolero sancionado en su campaña para interrumpir la red de transporte marítimo de Irán, la primera intervención de este tipo desde la imposición de un bloqueo hace poco más de una semana.

Fuerzas estadounidenses realizaron una “visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje” del buque sin bandera, el M/T Tifani, indicó el Pentágono en una publicación en redes sociales. El hecho marca una escalada en las tácticas de Washington mientras presiona a la república islámica antes de las conversaciones previstas para poner fin a un conflicto de siete semanas que ha sacudido los mercados globales.

El consumo en EE.UU. sorprende: las ventas minoristas marcan su mayor salto en un año

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Perseguiremos esfuerzos de control marítimo global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló el Pentágono.

El presidente Donald Trump anunció desde el 13 de abril un bloqueo al transporte marítimo iraní a través del estrecho de Ormuz, la angosta vía en el golfo Pérsico que Irán prácticamente cerró al tráfico internacional al inicio de la guerra. Antes de este último caso, Estados Unidos había incautado un buque de carga iraní. En total, ha obligado a dar la vuelta a 28 embarcaciones, según el Comando Central de EE.UU.

“El caso del Tifani hoy fue una señal de que la ‘flota oscura’ de buques con bandera no iraní sigue bajo presión y sujeta a incautación”, dijo Charlie Brown, asesor de United Against Nuclear Iran, un grupo de presión estadounidense centrado en Teherán.

Aunque el Pentágono no proporcionó una hora o ubicación exactos de la intervención, datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg indican que ocurrió a medio camino entre Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra.

Previamente, un pequeño petrolero que, según informes, transporta gas licuado desde Irán, el G Summer, pareció poner a prueba el bloqueo estadounidense, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

El fin de semana, la Marina de EE.UU. incautó un buque de carga iraní en aguas cercanas al puerto iraní de Jask, en el Golfo de Omán, cuando se dirigía hacia Ormuz, las primeras acciones contra cualquier tipo de embarcación durante el bloqueo. El estrecho permanecía en gran medida sin tráfico comercial el martes, de acuerdo con el monitoreo de petroleros de Bloomberg.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán están previstas para reanudarse en Islamabad, Pakistán, aunque ante el vencimiento de una tregua temporal, funcionarios estadounidenses no tienen claro si sus contrapartes iraníes asistirán.