El consumo en EE.UU. sorprende: las ventas minoristas marcan su mayor salto en un año

Las ventas minoristas de Estados Unidos se dispararon en marzo al mayor ritmo en un año, impulsadas por un salto en los ingresos de estaciones de gasolina y un gasto mejor de lo esperado en otras categorías.

El valor de las compras minoristas totales aumentó 1,7% tras un avance revisado de 0,7% en febrero, según un informe del Departamento de Comercio publicado el martes. Los datos no están ajustados por inflación.

La inflación en los Estados Unidos marcó 3,3% en marzo, el valor más alto en casi dos años

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El incremento de marzo estuvo liderado por un alza de 15,5% en el gasto en gasolina, ya que la guerra con Irán impulsó los precios del combustible a los niveles más altos desde 2022. Excluyendo estaciones de gasolina, las ventas avanzaron 0,6%.

El informe sugiere que el gasto del consumidor se mantuvo firme el mes pasado pese al aumento de los precios de la gasolina. Esa fortaleza probablemente refleja devoluciones de impuestos superiores a lo habitual que han ingresado a las cuentas bancarias de los hogares en las últimas semanas. Los economistas advierten que este impulso podría ser temporal a medida que termina la temporada tributaria, los costos del combustible siguen elevados y la contratación se mantiene moderada.

Casi la totalidad de las 13 categorías, desde muebles hasta electrónicos y mercancías generales, registraron avances. Las ventas de vehículos motorizados subieron 0,5%. Los ingresos en restaurantes y bares, la única categoría del sector servicios en el informe, avanzaron 0,1%.

Los datos de tarjetas de alta frecuencia han sido mixtos en las últimas semanas. Informes de PNC Financial Services Group Inc. y del Bank of America Institute apuntaron a fortaleza en el gasto en categorías discrecionales como viajes y electrónicos, mientras que el índice Spending Momentum de Visa sugirió que —excluyendo gasolina— el gasto en categorías discrecionales, no discrecionales y restaurantes cayó.

El informe de ventas minoristas mostró que las llamadas ventas del grupo de control —que alimentan el cálculo del producto interno bruto del gobierno— aumentaron 0,7%, el mayor avance desde agosto. Esta medida excluye servicios de alimentos, concesionarios de autos, tiendas de materiales de construcción y estaciones de gasolina.

La Oficina de Análisis Económico publicará su primera estimación del producto interno bruto del primer trimestre el 30 de abril.