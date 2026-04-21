Trump extendió el alto el fuego con Irán, pero mantendrá el bloqueo a sus puertos

Donald Trump extendió este martes el alto el fuego con Irán, pero confirmó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes hasta que se alcance un acuerdo con el régimen de Teherán.

El presidente aseguró que ordenó a las Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo y permanecer preparadas, mientras avanzan las negociaciones diplomáticas. Según explicó, tomó la decisión luego de conocer que dentro del Gobierno iraní no hay una postura unificada. “Extenderé el alto el fuego hasta que presenten su propuesta y concluyan las negociaciones”, afirmó.

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LB