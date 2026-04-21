Los ataques autodestructivos de Trump contra la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persigue tres objetivos respecto a la Reserva Federal: busca un nuevo presidente, desea que el actual titular, Jerome Powell, abandone el influyente comité de fijación de tasas el 15 de mayo y anhela tasas de interés a largo plazo más bajas. Sin embargo, la propia sed de venganza y la falta de disciplina de Trump están frustrando estos tres propósitos.

Aunque Trump ha nominado al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, para suceder a Powell, los mercados de predicción indican que las probabilidades de que sea confirmado antes del 15 de mayo están cayendo rápidamente. La incertidumbre política ha provocado que las apuestas sobre la confirmación de Warsh disminuyan drásticamente en cuestión de días.

Trump es el único responsable de esta situación. Sus aliados en el Departamento de Justicia han iniciado una investigación penal contra Powell por las renovaciones en la sede de la Fed, una maniobra que carece de evidencia de irregularidades y funciona como una herramienta de coacción política. El uso del sistema judicial para presionar al banco central busca, en última instancia, someter la política monetaria a la voluntad presidencial.

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Este comportamiento es propio de las "repúblicas bananeras" y el Senado de EE. UU. no parece dispuesto a tolerarlo. Tras la apertura de la investigación, senadores clave han condicionado la confirmación de cualquier nuevo nominado a la resolución de este conflicto legal. La resistencia interna dentro del bloque republicano en el Comité Bancario del Senado representa un obstáculo insalvable para las ambiciones de Trump.

La mayoría republicana en dicho comité es estrecha, lo que otorga a senadores individuales el poder de estancar el nombramiento de Warsh. Otros legisladores conservadores han expresado su preocupación, sugiriendo que la investigación penal es una distracción innecesaria que complica el panorama legislativo y la estabilidad institucional.

La situación se agravó el 14 de abril cuando fiscales federales se presentaron sin previo aviso en las obras de construcción de la Fed. Esta táctica agresiva e inusual fue rechazada por la asesoría jurídica del banco central, que exigió el respeto a los procedimientos legales y la presencia de sus abogados en cualquier actuación futura.

Trump elevó la tensión al defender la investigación en televisión y amenazar con despedir a Powell si la disputa retrasa la llegada de Warsh. No obstante, Powell ha manifestado su intención de permanecer como presidente interino hasta que se confirme un sucesor, amparándose en precedentes históricos establecidos.

El historial de Trump intentando cesar a gobernadores de la Fed no es alentador, ya que incluso la Corte Suprema se ha mostrado escéptica ante sus argumentos. Un intento de despedir a Powell derivaría en una batalla legal prolongada que, irónicamente, lo mantendría en el cargo por mucho más tiempo, retrasando indefinidamente la agenda de transición del presidente.

Respecto a la presencia de Powell en el Comité Federal de Mercado Abierto, el actual presidente ha sido tajante: no tiene intención de abandonar la Junta de Gobernadores hasta que la investigación penal concluya con total transparencia. Esto significa que el intento de Trump por desplazarlo ha logrado el efecto contrario.

La solución para Trump es sencilla: si retira la investigación, el Senado confirmaría a Warsh rápidamente y Powell probablemente renunciaría. Sin embargo, si el presidente persiste en su hostigamiento, Powell permanecerá en su puesto de manera indefinida, convirtiendo una decisión política simple en un atolladero estratégico.

Finalmente, las amenazas de Trump podrían provocar un aumento de las tasas de interés, lo opuesto a su objetivo económico. Si los inversores perciben que la independencia de la Fed está comprometida, las expectativas de inflación futura subirán, lo que elevaría las tasas a largo plazo y dañaría la integridad de las instituciones estadounidenses.

Warsh posee las cualidades necesarias para ser un excelente presidente de la Fed y su agenda de reformas es loable. Pero para asegurar su confirmación, los senadores republicanos deben presionar a Trump para que abandone las amenazas y deje de obstaculizar sus propios intereses políticos.

Michael R. Strain, director de Estudios de Política Económica del American Enterprise Institute, es el autor, más recientemente, de The American Dream Is Not Dead (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).

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