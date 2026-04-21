Warsh niega tajantemente que vaya a ser el “títere” del presidente

Kevin Warsh afirmó que actuará de manera independiente al frente de la Reserva Federal.

“Me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo, y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”, dijo Warsh el martes en una audiencia del Comité Bancario del Senado.

Warsh respondía a una pregunta del senador John Kennedy, de Luisiana, sobre si sería un “títere” del presidente. “Absolutamente no”, contestó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los ataques autodestructivos de Trump contra la Reserva Federal

Afirmó además que el presidente Donald Trump nunca le pidió comprometerse con decisiones sobre tasas de interés.

El presidente Donald Trump nunca le ha pedido que se comprometa con ninguna decisión sobre las tasas, añadió Warsh.

Warsh, nominado de Trump para ser el próximo titular de la Fed, se centró en la importancia de la independencia del organismo en su declaración inicial. En los últimos meses han crecido las preocupaciones sobre la capacidad futura del banco central de Estados Unidos para fijar las tasas sin influencia de Trump, quien ha presionado reiteradamente para que se reduzcan de forma agresiva.

La defensa de Powell

A comienzos de este año, el presidente de la Fed, Jerome Powell, publicó un video en el que afirmó que el Departamento de Justicia investigaba si había mentido durante una audiencia en el Congreso el año pasado. Powell calificó los motivos de la investigación como pretextos y dijo que se debía a que la Fed no había bajado las tasas lo suficiente.

Los comentarios de Trump, su intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook y la investigación del Departamento de Justicia han intensificado los temores de que el presidente influya sobre el nuevo titular de la Fed y de que este impulse al resto del banco central a reducir las tasas más de lo que lo haría en otras circunstancias.

La Fed ha protegido cuidadosamente su independencia durante las últimas décadas. Investigaciones económicas muestran que los países cuyos bancos centrales operan sin interferencia política o ciclos electorales tienden a tener precios más estables y mejores resultados económicos.

LM