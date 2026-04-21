Tim Cook asegura que esta sano y que será presidente de Apple por mucho tiempo

Tim Cook, quien dejará su cargo como director ejecutivo de Apple Inc. a finales de este año, comunicó el martes a los empleados que se encuentra “en buen estado de salud” y que tiene previsto seguir como presidente ejecutivo durante mucho tiempo.

Cook hizo estas declaraciones en una reunión con todo el personal, tras el anuncio de que cederá el mando al responsable de hardware, John Ternus, el 1 de septiembre. Los dos ejecutivos celebraron la reunión en el Steve Jobs Theater, en la sede de la empresa en Cupertino, California.

Tim Cook deja de ser CEO de Apple y será reemplazado por John Ternus

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“Estoy emocionado por continuar mi trayectoria en Apple como presidente ejecutivo”, dijo Cook, de 65 años. “Estoy sano. Tengo mucha energía y tengo previsto desempeñar este nuevo cargo durante mucho tiempo”.

Estas declaraciones sugieren que Cook está tratando de calmar las especulaciones sobre los motivos de su renuncia. Aunque Ternus ha sido considerado el heredero natural durante años, Cook no había insinuado anteriormente que estuviera cerca de retirarse como director ejecutivo.

“Estaré aquí para apoyar a John en todo lo que necesite y en todo lo que pueda”, dijo Cook durante la reunión. “Estaré aquí para ofrecer mis conocimientos y experiencia y servir de apoyo siempre que me lo pidan. Apple será mi máxima prioridad. Es lo que soy en lo más profundo de mi ser, y no puedo imaginarlo de otra manera”.

Aun así, señaló que “solo puede haber un director ejecutivo a la vez”. Asumir el cargo de presidente ejecutivo —una nueva función para Cook— le permitirá centrarse en fortalecer las relaciones de Apple a nivel mundial. “Esta es un área en la que hemos forjado relaciones a lo largo de muchos años, más de una década, y creo que puedo ayudar en eso”, afirmó. “Y probablemente ayudaré en algunas otras cosas”, añadió.

Tras pronunciar unas declaraciones preparadas, se le preguntó a Cook por qué había decidido que era el momento de dejar el cargo. Dijo que deseaba la “mejor transición de la historia”, lo que significa que “el negocio tenía que ir muy bien”, que la “hoja de ruta de productos tenía que ser increíble” y que Ternus tenía que estar “preparado para el cargo”.

Cook señaló que la empresa cuenta con una cartera de productos “increíble” y que registró su mejor trimestre de la historia durante el último periodo festivo. “Estas tres cosas coincidieron y coinciden ahora”, dijo Cook. “Y por eso, ahora era el momento”.