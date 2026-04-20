Tim Cook deja de ser CEO de Apple y será reemplazado por John Ternus

Apple anunció que Tim Cook dejará su cargo como CEO el 1 de septiembre de 2026. Su sucesor será John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, quien asumirá la conducción tras un "proceso de sucesión planificado a largo plazo, informó la compañía".

La transición, aprobada por unanimidad por el Directorio, marca el cierre de un ciclo de crecimiento exponencial. Cook no se retirará del todo: asumirá el rol de presidente ejecutivo (Executive Chairman), donde se enfocará en el asesoramiento estratégico y la relación con gobiernos y reguladores a nivel global.

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El legado de Tim Cook

Cuando Tim Cook tomó las riendas de la compañía de la manzana en 2011, tras la muerte de Steve Jobs. Algunos de sus hitos hasta hoy son:

- Capitalización bursátil: Pasó de aproximadamente US$ 350.000 millones en 2011 a los actuales u$s 4 billones, un incremento superior al 1.000%.

- Ingresos anuales: Se cuadruplicaron alcanzando los US$ 416.000 millones en el año fiscal 2025.

- Servicios: Servicios como iCloud, Apple Pay y Apple Music pasaron de ser accesorios a un negocio de US$ 100.000 millones, equivalente por sí solo a una empresa del Fortune 40.

- Nuevas categorías: Lideró el lanzamiento del Apple Watch, los AirPods y el reciente sistema de computación espacial Apple Vision Pro.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple. Amo a esta empresa con todo mi ser”, expresó Cook en el comunicado oficial. Sobre su sucesor, fue tajante: “John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad”.

Quién es John Ternus

La elección de Ternus no es casual. Se unió al equipo de diseño en 2001 y fue escalando posiciones hasta supervisar el hardware de hitos como el iPad, los AirPods y las últimas generaciones de iPhone.

En el último año, el liderazgo de Ternus fue clave para el lanzamiento del MacBook Neo y la línea del iPhone 17, incluyendo el modelo "Air", que destaca por su diseño ultradelgado. También fue el arquitecto detrás de la transición a los procesadores propios (Apple Silicon), lo que permitió a la marca independizarse de proveedores externos y ganar eficiencia energética.

“Habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de trabajar bajo las órdenes de Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor”, señaló Ternus, quien también se incorporará al Directorio a partir de septiembre de 2026.

Un movimiento estratégico para el mercado

Los analistas ven en este anuncio una señal de estabilidad. El hecho de que la transición se anuncie con tanta antelación (más de un año de preaviso) busca evitar la volatilidad en Wall Street.

Además del cambio de CEO, Apple informó que Arthur Levinson, quien presidió el directorio durante los últimos 15 años, pasará a ser el director independiente principal, asegurando una continuidad en la gobernanza corporativa.

El desafío para Ternus será mayúsculo: mantener el ritmo de crecimiento en una era marcada por la Inteligencia Artificial y las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro, todo mientras hereda la sombra de una de las gestiones más exitosas en la historia del capitalismo moderno.

LM