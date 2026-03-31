Irán amenaza con atacar a Apple, Google y otras tecnológicas: “Serán objetivos legítimos”

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) lanzó una fuerte advertencia contra varias de las principales compañías tecnológicas del mundo, a las que acusa de participar en tareas de espionaje. En un comunicado oficial, aseguró que estas firmas podrían convertirse en “objetivos legítimos” de ataques en Medio Oriente a partir de este miércoles.

Según el mensaje difundido por el organismo iraní, las empresas señaladas estarían vinculadas a operaciones de inteligencia, comunicaciones y desarrollo de inteligencia artificial utilizadas contra Irán. Entre las compañías mencionadas aparecen gigantes como Apple, Google, Microsoft, Meta, IBM, Intel y Oracle, entre otras.

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La lista incluye un total de 18 empresas: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, General Electric, Spire Solution, G42 y Boeing. De acuerdo al comunicado, todas ellas podrían ser blanco de “ataques devastadores” desde las 20:00 hora local.

El CGRI también instó a los empleados de estas compañías a abandonar de inmediato sus lugares de trabajo y pidió a los civiles que se encuentren en un radio de un kilómetro de estas oficinas que se retiren por precaución.

En paralelo, el Ejército iraní aseguró haber lanzado ataques con drones contra centros considerados “estratégicos”, vinculados al sistema militar israelí. Entre los objetivos mencionados figuran instalaciones tecnológicas y de telecomunicaciones en ciudades como Tel Aviv y Haifa.

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Las autoridades iraníes señalaron que estas acciones son una respuesta directa a los bombardeos realizados previamente por Israel y Estados Unidos contra infraestructura iraní.

Ese ataque conjunto, ocurrido el 28 de febrero, tuvo como consecuencia la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, además de otros altos mandos militares. A partir de entonces, la tensión en la región se intensificó con una seguidilla de ofensivas cruzadas entre las partes.

LB