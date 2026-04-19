Un grupo de robots humanoides completó este domingo una media maratón en el distrito de Yizhuang, Beijing, tras sortear diversos desniveles del terreno y mantener un ritmo constante durante el trayecto.

La competencia, organizada por el Beijing Humanoid Robot Innovation Center, reunió a múltiples empresas que probaron la eficiencia energética y la estabilidad de sus sistemas bípedos en condiciones reales de calle.

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El informe técnico publicado por el Beijing Humanoid Robot Innovation Center validó que los dispositivos superaron el tiempo promedio de los corredores humanos amateurs, al registrar velocidades constantes que optimizaron el movimiento en tiempo real.

La clave residió en la integración de algoritmos de inteligencia artificial que procesaron los datos del entorno en milisegundos. Los robots ajustaron su centro de gravedad de manera autónoma para evitar tropiezos, un desafío que históricamente limitó la movilidad de estos sistemas fuera de entornos controlados como laboratorios o plantas industriales.

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La capacidad de los prototipos para desplazarse en entornos urbanos abre la posibilidad de implementar estos sistemas en tareas de logística compleja y asistencia en zonas de difícil acceso para vehículos tradicionales. El desempeño en la maratón de Beijing confirmó que los motores eléctricos actuales soportaron el esfuerzo físico sin presentar fallas estructurales.

La competencia reunió a múltiples empresas que probaron sus sistemas bípedos en condiciones reales de calle

La industria tecnológica china aceleró la producción de estos dispositivos para reducir costos en manufactura y servicios. La participación en eventos deportivos funciona como una prueba de resistencia extrema que valida el uso de sensores de proximidad y cámaras integradas en situaciones de movimiento constante y alta demanda energética.

El desarrollo de estos sistemas no se limitó únicamente a la velocidad, sino a la eficiencia de la marcha. Los robots imitaron los patrones de balanceo de los atletas para minimizar el consumo de electricidad, una mejora significativa frente a las versiones presentadas hace apenas dos años que dependían de soportes mecánicos.

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Las autoridades del distrito de Yizhuang señalaron que el evento consolidó a la ciudad como un centro de desarrollo robótico global. La competencia marcó un precedente técnico en el cual las máquinas ejecutaron tareas físicas de alta intensidad sin supervisión humana directa, delegando la toma de decisiones al software interno.

Los ingenieros descartaron la necesidad de intervenciones manuales durante los 21 kilómetros. El éxito de la jornada demostró que la autonomía de movimiento alcanzó un nivel de madurez suficiente para abandonar los espacios cerrados.