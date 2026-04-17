El listado anual de las personas más ricas del mundo, publicado por Forbes en su edición de 2026, consolidó un cambio estructural en la economía global. El ascenso meteórico de figuras vinculadas a la infraestructura de la inteligencia artificial y la computación cuántica marcó el fin de la hegemonía de los sectores industriales y de consumo masivo que dominaron el siglo XX.

La valoración de las compañías de semiconductores permitió que empresarios que no figuraban en los radares financieros hace apenas tres años hoy ocupen puestos centrales en el top 10.

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La brecha entre la denominada "vieja economía" y la frontera tecnológica se rompió definitivamente este año. Los datos muestran que la riqueza ya no proviene únicamente de la explotación de recursos naturales o el comercio minorista a gran escala, sino de la capacidad de procesamiento de datos.

Según el reporte detallado de Bloomberg Billionaires Index, la capitalización de mercado de las empresas proveedoras de potencia de cálculo para modelos de lenguaje extenso fue el principal motor de creación de patrimonio neto durante el último ejercicio fiscal.

Los nuevos protagonistas de los semiconductores y la computación cuántica

El avance de la computación cuántica dejó de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una fuente real de dividendos. Fundadores de startups que desarrollaron arquitecturas específicas para la IA generativa desplazaron a herederos de imperios petroleros y automotrices. Jensen Huang, CEO de Nvidia, se mantuvo como una figura de referencia, pero el informe de Forbes destacó la entrada de nuevos jugadores que operan en la cadena de suministro de hardware crítico. Estos nuevos multimillonarios controlan ahora una porción significativa de la liquidez global.

"Estamos viendo una reconfiguración total de la influencia económica global, donde la propiedad de la infraestructura digital es más valiosa que la propiedad de activos físicos tradicionales", señaló un análisis técnico de The Wall Street Journal al evaluar los movimientos del ranking. La publicación estadounidense remarcó que la velocidad con la que estas fortunas se multiplicaron no tiene parangón en la historia financiera moderna, superando incluso el auge de las puntocom a finales de los años noventa.

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La demanda ininterrumpida de chips avanzados y soluciones de refrigeración para centros de datos masivos sostuvo el precio de las acciones de estas firmas tecnológicas. Este fenómeno generó que la riqueza acumulada por el sector de la tecnología de la información creciera un 45% interanual, mientras que sectores como el real estate o la manufactura pesada mostraron crecimientos planos o incluso retrocesos en términos reales. La aristocracia del silicio se impuso sobre la del acero y el petróleo.

La transferencia de riqueza hacia la frontera tecnológica

El desplazamiento de los herederos industriales tradicionales no es solo un cambio de nombres en una lista, sino una señal de hacia dónde fluye el capital de inversión. Los grandes fondos de cobertura y los bancos de inversión volcaron sus carteras hacia empresas que proveen la "potencia de cálculo" necesaria para la economía moderna. Financial Times reportó que los niveles de concentración de riqueza en manos de desarrolladores de software y hardware de IA alcanzaron niveles récord en el primer trimestre de 2026.

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Richard Waters, analista de tecnología, escribió en una crónica para el citado medio británico que "el mercado premió la escasez de talento y de capacidad productiva en el área de semiconductores, transformando ingenieros en los nuevos magnates de la década". Esta tendencia se vio reflejada en la caída de varios escalones de familias que durante décadas lideraron los índices de riqueza en Europa y Estados Unidos, cuyas empresas no lograron adaptar sus modelos de negocio a la integración profunda de procesos autónomos.

La consultora tecnológica Gartner coincidió en que el valor de las empresas de computación cuántica se disparó tras el despliegue de los primeros sistemas estables de escala comercial. Esto permitió que los principales accionistas de estas firmas vieran sus patrimonios personales duplicarse en menos de dieciocho meses. La dinámica de los mercados financieros en 2026 premió casi exclusivamente a aquellos que poseen las patentes y la infraestructura de la inteligencia artificial generativa, dejando atrás a los sectores que no pudieron escalar su productividad.

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