La fiebre por la inteligencia artificial vuelve a impulsar a Wall Street y eleva las proyecciones del S&P 500

Un renovado auge del entusiasmo por la inteligencia artificial ayudará a impulsar las acciones de Estados Unidos a niveles más altos de lo esperado este año, según estrategas de JPMorgan Chase & Co.

El equipo liderado por Dubravko Lakos-Bujas elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a 7.600 puntos, tras una rebaja a 7.200 puntos realizada apenas el mes pasado. El índice de referencia de Estados Unidos cerró en 7.109 puntos el lunes, lo que implica ganancias adicionales de cerca de 7%.

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La apuesta alcista de los estrategas se debe a una perspectiva más sólida para la tecnología y la inteligencia artificial, ya que esperan que el sector impulse las ganancias corporativas y compense las persistentes preocupaciones en torno a la guerra con Irán.

El rápido giro del equipo tras la rebaja de marzo, en la que citaron riesgos geopolíticos, pone de relieve las dificultades que enfrentan los analistas del mercado en el segundo mandato de Donald Trump, marcado por episodios volátiles como conflictos, aranceles y su interés por Groenlandia.

Los primeros resultados de la temporada de ganancias del primer trimestre parecen estar ayudando. El período se perfila como más sólido en comparación con el cuarto trimestre, cuando los inversionistas habían mostrado fatiga con la inteligencia artificial y cautela ante los elevados niveles de gasto de capital, escribieron los estrategas en una nota.

Un catalizador clave ha sido el lanzamiento limitado del nuevo modelo Mythos de Anthropic PBC, señalaron, lo que ha impulsado el optimismo sobre el rápido avance de los modelos y servicios de inteligencia artificial. Cerca de 66% de las empresas vinculadas a IA del S&P 500 han superado al mercado desde el anuncio del 7 de abril, indicaron.

“En un mundo donde empresas y gobiernos de todo el planeta compiten por invertir en inteligencia artificial en busca de mejoras de productividad y por temor a quedar obsoletos, creemos que el tema de crecimiento de calidad seguirá siendo atractivo y concurrido”, escribieron los estrategas.

El principal índice de referencia de Estados Unidos ha alcanzado recientemente nuevos máximos históricos, ya que los esfuerzos de paz y el alto al fuego en Medio Oriente impulsan un repunte global del apetito por riesgo.

Aun así, el equipo de JPMorgan advirtió que la persistente volatilidad geopolítica podría hacer caer las acciones en el corto plazo, aunque señaló que el riesgo de una nueva escalada parece limitado, con China probablemente actuando como un factor estabilizador. Una rápida resolución del conflicto, en tanto, podría llevar al S&P 500 a múltiplos previos a la guerra, impulsándolo hacia unos 8.000 puntos, dijeron.