El petróleo se dispara por la tensión en Medio Oriente y golpea a las bolsas globales

El petróleo sube y golpea a las acciones y a los bonos del Tesoro de EE.UU. tras un fin de semana turbulento en Medio Oriente que puso en duda las perspectivas de conversaciones de paz antes de un inminente plazo para un alto el fuego.

El Brent avanzó 4,6% hacia los US$95 por barril después de que la Marina de EE.UU. realizara su primera incautación de una embarcación iraní en el estrecho de Ormuz. Irán había detenido previamente el tráfico en esa vía marítima menos de 24 horas después de afirmar que los barcos podían transitar.

El dólar blue cerró sin cambios este lunes 20 de abril y el Banco Central compró dólares

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Los futuros del S&P 500 cayeron 0,4% tras una serie de máximos históricos consecutivos del índice. Las acciones europeas retrocedieron 1%. Los rendimientos de los bonos subieron con fuerza en Europa, mientras que los movimientos en los bonos del Tesoro fueron más moderados. El oro cayó por debajo de los US$4.800 la onza y el dólar avanzó levemente.

La aversión al riesgo el lunes afecta un repunte que había borrado todas las pérdidas de las acciones estadounidenses provocadas por la guerra. El presidente Donald Trump y funcionarios iraníes ofrecieron visiones divergentes sobre la próxima etapa del conflicto, sembrando dudas sobre si las partes se reunirán para dialogar el martes, con una tregua próxima a expirar.

Los operadores creen que la presión sobre ambas partes para alcanzar un acuerdo sigue siendo alta, aunque es probable que la volatilidad durante las negociaciones se mantenga elevada. La agencia estatal iraní citó al presidente Masoud Pezeshkian, quien afirmó que la guerra no beneficia a nadie y que se deben utilizar vías diplomáticas para reducir las tensiones.

“Aunque los acontecimientos del fin de semana enfriaron claramente el optimismo, no lo descarrilaron por completo”, dijo Stephan Kemper, estratega jefe de inversiones de BNP Paribas Wealth Management. “Los mercados siguen esperando una solución a corto plazo que permita que la energía vuelva a fluir”.

Principales movimientos del mercado

Acciones

Los futuros del S&P 500 bajó 0,5% a las 6:26 a.m. hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 bajó 0,4%

Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajó 0,5%

El Stoxx Europe 600 bajó 1%

El índice MSCI World bajó 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable

El euro se mantuvo estable en US$1,1764

La libra esterlina se mantuvo estable en US$1,3512

El yen japonés bajó 0,2% a 158,91 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subió 0,9% a US$75.335,42

Ether subió 1,5% a US$2.316,26

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió un punto básico a 4,26%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subió tres puntos básicos a 2,99%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió cinco puntos básicos a 4,81%

Materias primas