El viceministro de Economía, José Luis Daza, habló tras el regreso del equipo económico de su semana en Washington, Estados Unidos, y, entre otras cuestiones, aseguró que "están dadas las condiciones" para el crecimiento del país y explicó por qué aún no se produce un descenso más marcado del riesgo país.

"El riesgo país está cerca del nivel más bajo que ha tenido en muchísimos años, en primer lugar. Tiene una serie de componentes, estamos en un ambiente mundial complejo, el ministro (Luis) Caputo ha hablado muchas veces sobre la forma en que el mercado evalúa la Argentina", explicó durante una entrevista en La Cornisa por LN+.

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"El mercado evalúa a la Argentina por su historia, el mercado está evaluando a la Argentina por lo que pasó en años pasados", sostuvo el funcionario sobre la dinámica de indicador y advirtió que "uno de los mayores indicadores sobre posibilidad de default a futuro es si un país hizo default en el pasado".

Daza recordó que Argentina es "el país que hizo más defaults en el mundo", por lo que indicó que "hay claramente una preocupación por lo que es la Argentina", explicando que la situación del país, a pesar de estar mejorando, continúa generando cautela en los mercados.

"Dado lo que está pasando ahora, el equilibrio interno (...) nos va a permitir acceder al mercado a tasas mucho más bajas", sostuvo luego y proyectó: "Es sumamente importante que baje el riesgo país, tengo la convicción de que va a seguir bajando y que en algún momento va a hacer una actualización de la realidad que enfrentamos".

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El número de Caputo también habló sobre el impacto social del ajuste y profundizó: "Venimos de una transformación absolutamente necesaria de un esquema que hizo que Argentina fuera el país que tuvo el peor desempeño a nivel mundial en 75 años y estamos generando las condiciones para que hacia adelante veamos una recuperación de los salarios reales, de la inversión, del crédito y el empleo".

"No lo digo en el aire, tomamos medidas para hacerlo", aseguró el funcionario dirigiéndose a las personas que perdieron su empleo o sufrieron una caída del salario durante el gobierno de Javier Milei e insistió: "Estamos tomando todas las medidas para acelerar y apoyar la inversión en la Argentina".

En línea con el tenso clima social que hay en el país, Daza recordó que "el año pasado Argentina vivió uno de los shocks más violentos de la historia", en referencia al proceso de dolarización de carteras, y aclaró: "Es la más grande de la historia y era absolutamente necesario que el sistema resistiera y fue extraordinario que el sistema resistió".

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"No tuvimos quiebra de ningún banco, no tuvimos una mega recesión y tuvimos la capacidad de aguantar el sistema de bandas, eso tuvo implicancias reales en el ritmo de actividad, pero ya estamos viendo de forma incipiente la recuperación de muchos sectores", profundizó.

El funcionario indicó que "en el sentido económico es un absurdo" que se diga que "la macro está bien pero la micro está mal" y amplió: "¿Qué es lo que nos dicen los números? los números son la gente, la gente son los números, son la manifestación de cómo está la población, y los números dicen que los salarios reales están más altos que cuando llegamos, el consumo está en récord histórico, el ingreso total está en niveles históricos".

"Hay gente que lo está pasando mal, pero estoy seguro que entienden que gran parte del problema que tenemos es una herencia catastrófica y cuando miramos hacia adelante, viene toda una serie de activaciones. Están dadas todas las condiciones, todo esto tiene sentido solamente si podemos llegar a la gente. Están dadas las condiciones para que Argentina sea el país que más crece en este continente", concluyó.

Argentina en el plano internacional

Daza también brindó detalles sobre el percepción internacional tras el viaje del equipo económico a Washington y aseguró: "Se cristalizó todo el esfuerzo que hemos venido haciendo, que ha venido haciendo la Argentina, en ayuda internacional y en la valoración internacional de lo que está haciendo Argentina".

"Era realmente emocionante ver como, a nivel del Fondo Monetario, el G20, el sector privado, Argentina pasó a ser la estrella de estas reuniones", aseguró y amplió: "Lo más importante, más allá de la plata, es la realización de que Argentina en el mundo de hoy, es el país que llegó mejor preparado para enfrentar una situación sumamente difícil".

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Durante la entrevista, citó a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y destacó que en su presentación Argentina fue "el país que más cambió en el mundo, el número 1". "No hay ningún país en el mundo que haya pasado de tener un déficit fiscal y ser importador de petróleo a tener superávit y ser exportador, y Argentina destaca a nivel mundial", señaló.

"'Toto' Caputo fue felicitado transversalmente, y es una satisfacción enorme ver que Argentina, que históricamente fue un país paria o que se caracterizaba por no tener buenos resultados, pasó a ser el símbolo. 'Esto es lo que tienen que hacer los países', lo dijo Estados Unidos, lo dijo el FMI, lo dijo el Banco Mundial. Fue extraordinario", cerró.

AS.