“Excelente discusión con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la sólida implementación de políticas de Argentina. Esperamos seguir apoyando las reformas de Argentina para consolidar la estabilidad y elevar el crecimiento”, escribió Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras reunirse con los funcionarios de Javier Milei en Washington durante los eventos de primavera del organismo, tras el acuerdo técnico alcanzado con nuestro país.

Esta charla se dio luego que el FMI aprobara la segunda revisión del programa vigente, que permitiría habilitar un nuevo desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares para que Argentina refuerce sus reservas y enfrente nuevos compromisos financieros.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro yuvo buen clima, con la reiteración del apoyo del organismo internacional a la política económica implementada por Milei, en especial, todo lo relacionado con materia fiscal y reformas estructurales. En la charla se habló obviamente de los pagos de deduda que debe afrontar el país y la necesaria acumulación de reservas.

Por otra parte, Caputo detalló ante funcionarios internacionales las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar sus vencimientos en dólares, lo que incluye nuevas herramientas de financiamiento y estrategias para bajar los costos.

El acuerdo con el FMI es parte de un programa de facilidades extendidas firmado en 2025 por 20.000 millones de dólares.

Luis Caputo

Qué dijo Caputo en Washington

El titular del Palacio de Hacienda participó el 16 de abril en un panel titulado “Cómo transformar reformas en crecimiento y empleos en América Latina y el Caribe” en el Atlantic Council junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. En el encuentro, el ministro afirmó: “Hemos duplicado la asistencia social en términos reales. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, es decir, sacamos de la pobreza a un 25% de la población”.

Y luego aseguró: “Argentina tiene un orden macroeconómico a partir de una voluntad política. Pocas veces en la historia pasó esto. Necesitamos ganar competitividad reduciendo impuestos, regulaciones y mejorando la infraestructura, no a través de megadevaluaciones como se hacía antes”.

"No nos movemos un centímetro": Caputo plantó bandera en Washington y descartó nuevas devaluaciones

En referencia a los efectos de la guerra en Medio Oriente, Caputo indicó que Argentina “está en una posición singular. Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos e incluso inteligencia artificial”.

El funcionario reconoció: “Somos muy optimistas respecto al futuro y seguimos convencidos de que Argentina será el país con mejor rendimiento y desempeño en los próximos 30 años”.

HM/HB