Luis Caputo desembarca en Washington para negociar con el FMI el desembolso de 1000 millones de dólares

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, llega este miércoles 15 de abril a Washington para sumarse a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial; en ese marco, intentará que le aprueben la segunda revisión del acuerdo con el organismo, lo que permitiría liberar un desembolso por 1.000 millones de dólares. El funcionario argentino viaja acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Caputo quiere que el FMI le apruebe la segunda revisión de su acuerdo con el organismo que ya cumplió un año. El desembolso está atado a que se cumplan los objetivos del primer trimestre, fundamentalmente mantener el superávit fiscal y acumular reservas netas. De acuerdo a fuentes oficiales que hablaron con la agencia Noticias Argentinas (NA), pese al incumplimiento en la acumulación de reservas (11.000 millones de dólares por debajo de lo acordado en 2025), el Gobierno todavía podría pedir una dispensa (“waiver”) y así lograr liberar este nuevo financiamiento.

Por ese motivo, el ministro tiene pactada una reunión con Kristalina Georgieva, titular del FMI; también tiene encuentros organizados con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Ilan Goldfajn, su par del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y con Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

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Negociación con el FMI: claves del waiver y el desafío de las reservas en la economía argentina

Caputo además participará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano asesor más importante de la Junta de Gobernadores del Fondo; y formará parte del encuentro de Ministros del G20, donde se discutirá sobre educación financiera global y economía.

La reunión con el Fondo ocurre un día después que el organismo internacional recortara sus proyecciones de crecimiento para Argentina, mientras aumentó las de inflación. Según sus cálculos, el incremento del PBI será de 3,5%, lo que significa una baja de 0,5 puntos con respecto a la estimación anterior. De esa forma, 2026 terminaría con una inflación del 30,5%, prácticamente el doble de lo que se había calculado seis meses atrás (16,5%).

Kristalina Georgieva

La declaración de Javier Milei sobre la inflación tras los números que reveló el INDEC

Este martes 14 de abril, en su exposición en la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), Javier Milei afirmó que “la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”. Y agregó: “El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”.

La inflación de marzo marcó 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre, según el INDEC

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de marzo tuvo una aceleración de 3,4%, acumulando un aumento del 9,4% en el primer trimestre de este 2026.

INDEC

Las subas en marzo fueron las siguientes:

- Educación: 12,1%.

-Transporte: 4,1%.

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%.

-Recreación y cultura: 3,6%.

-Restaurantes y hoteles: 3,4%.

-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%.

-Prendas de vestir y calzado: 3,1%.

-Comunicación: 2,9%.

-Salud: 2,6%.

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

-Bienes y servicios varios: 1,7%.

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.

HM/DCQ