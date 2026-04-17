Bonos de Venezuela repuntan tras guiño del FMI y crecen apuestas por reestructuración

Los bonos en dólares de Venezuela suben este viernes después de que la decisión del Fondo Monetario Internacional de reanudar el contacto con las autoridades en Caracas impulsó el ánimo de los inversionistas hacia la deuda en default del país.

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La mayoría de los miembros del FMI respaldó el jueves la reanudación de los contactos, según indicó el organismo en un comunicado. La decisión, que se produce poco más de un mes después de que Estados Unidos reconociera la autoridad de la presidenta interina Delcy Rodríguez, allana el camino para que Venezuela recupere acceso a financiamiento y recursos clave para reconstruir su atribulada economía.

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“Celebramos esta decisión de los países miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela”, escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el viernes en X. “El @USTreasury espera que Venezuela trabaje con el FMI en políticas que beneficien a todos los venezolanos”.

Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 subieron hasta 1 centavo el viernes para cotizar por encima de 53 centavos por dólar, manteniéndose en sus niveles más altos desde mediados de 2017, según datos indicativos recopilados por Bloomberg. Los títulos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. también avanzaron y el bono a 2026 alcanzó su nivel más alto en casi una década.

La deuda del país ha registrado este año algunas de las mayores ganancias entre los mercados emergentes tras la captura del líder Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero. El gobierno interino encabezado por Rodríguez ha cooperado con la administración de Donald Trump para impulsar la inversión en el sector energético y reactivar la economía local. El acercamiento entre ambos países ha reforzado las expectativas de una reestructuración de deuda largamente esperada, actualmente bloqueada por sanciones de Estados Unidos.

Pero la reactivación de los contactos con el FMI podría abrir un nuevo frente de incertidumbre para los inversionistas. El organismo no realiza su revisión anual habitual de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004.

“El FMI podría proyectar una realidad económica sustancialmente peor que la que reflejan los precios del mercado”, dijo David Austerweil, gestor de cartera de mercados emergentes en VanEck en Nueva York. “La falta de datos auditados actualizados ha permitido que el mercado descuente un escenario optimista en términos de quita y rendimiento de salida. Seguimos creyendo que es una oportunidad de inversión atractiva, pero los precios han superado nuestros escenarios de corto plazo”.