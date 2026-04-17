Lo que comenzó como un viaje familiar y terminó en un calvario de más de un año bajo custodia del chavismo, llega ahora a los escritorios de Comodoro Py con una demanda. A partir de su regreso al país, el gendarme argentino Nahuel Gallo se presentó como querellante contra el expresidente Nicolás Maduro, exigiendo que su nombre sea inscripto en la historia judicial como víctima de un sistema de persecución que hoy se investiga por crímenes de lesa humanidad.

A través de una presentación realizada este viernes, en el fuero federal porteño, Gallo solicitó formalmente ser incorporado como parte querellante en la investigación que ya tramita contra el exmandatario venezolano y otros funcionarios de su administración. “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, expresó el gendarme en sus redes sociales.

Gallo, quien recientemente corrió una maratón vistiendo ropa similar a la de su cautiverio para visibilizar la causa, busca con esta demanda presionar por la liberación de todos los presos políticos que aún permanecen en Venezuela.

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Gallo fue detenido en Venezuela en diciembre de 2024

La situación que dio origen a la causa se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo ingresó a Venezuela con su documentación en regla para visitar a su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y a su hijo, que se encontraban en Caracas para pasar las fiestas. Según consta en denuncias internacionales, tras completar los trámites migratorios fue apartado por funcionarios locales para una supuesta “entrevista” y posteriormente detenido.

Allí, el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de “espionaje”, “acciones conspirativas” y de integrar un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas calificaron la detención como arbitraria y exigieron su liberación.

Gallo permaneció en el centro penitenciario El Rodeo I, donde pasó más de un año bajo condiciones denunciadas por organismos internacionales, hasta su liberación el 1 de marzo de 2026 en un operativo de impacto diplomático y político.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo

El despacho presidencial de la Casa Rosada fue el escenario de una reunión esperada: Javier Milei recibió a Nahuel Gallo. A partir de su arresto el 8 de diciembre de 2024, permaneció bajo custodia chavista durante un año y tres meses, en un período atravesado por acusaciones informales de “espionaje y sabotaje” que, según su relato, encubrieron una situación de maltratos físicos y psicológicos que el gendarme aún procesa.

"Solamente con pensarlo se me traba la boca. No puedo contar lo que nos hicieron, no estoy preparado", confesó Gallo tras aterrizar en suelo argentino. Aunque bien hoy es recibido por el Presidente, su regreso fue gestionado inicialmente por la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, en una movida que generó ruido por la histórica rivalidad entre el dirigente deportivo y la gestión libertaria.

El gendarme catamarqueño asistió con su uniforme y compartió experiencias de torturas en prisiones como El Rodeo I

A pesar de esas tensiones, el gendarme ha cumplido con una agenda institucional que incluyó: reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encuentros con el canciller Pablo Quirno, diálogo con la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y un recibimiento oficial en su provincia natal por el gobernador Raúl Jalil.

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