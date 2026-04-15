EE.UU. designa nuevo enviado en Caracas y profundiza el giro con Venezuela

Estados Unidos nombró al diplomático de carrera John M. Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en medio de una rápida normalización de las relaciones tras la captura de Nicolás Maduro.

Barrett asumirá el cargo en Caracas “pronto”, en reemplazo de la principal diplomática estadounidense Laura Dogu, quien hizo el anuncio el miércoles en una publicación en X. Dogu había sido designada en Caracas pocas semanas después de que una operación militar sacara a Maduro del poder a comienzos de enero. La funcionaria reabrió la misión estadounidense tras una ruptura de siete años.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del Presidente y del Secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, escribió Dogu en la publicación. Regresará a su puesto anterior como asesora de política exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto.

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El nombramiento subraya el impulso de Washington por estabilizar las relaciones con el gobierno interino de Venezuela tras la salida de Maduro. Ambos países acordaron a comienzos de marzo restablecer relaciones diplomáticas, y en pocas semanas la embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones. Mientras tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez fue reconocida como la única líder del país. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha elogiado en reiteradas ocasiones a Rodríguez y la cooperación de su gobierno con las autoridades estadounidenses.

Antes de su destino en Guatemala, Barrett se desempeñó en la embajada de EE.UU. en Panamá. Previamente ocupó cargos como consejero de asuntos económicos en Perú y cónsul general en Recife, Brasil.

EE.UU. ha estado flexibilizando las sanciones a Venezuela mientras la administración Trump impulsa un plan para reactivar la economía del país.

gd