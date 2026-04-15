Amnistía Internacional reclama mayor claridad en las liberaciones de presos en Cuba

La organización Amnistía Internacional pidió este miércoles al gobierno de Cuba que brinde información transparente sobre el proceso de liberación de detenidos iniciado en las últimas semanas, en el marco de negociaciones impulsadas con el Vaticano, que históricamente ha actuado como mediador entre La Habana y Estados Unidos.

El reclamo surge luego de que el gobierno cubano anunciara, el 12 de marzo, la liberación de 51 personas como un gesto hacia la Santa Sede. Días más tarde, el 4 de abril, informó el indulto de otras 2.010 personas, en lo que definió como una medida humanitaria en el contexto de Semana Santa.

Sin embargo, desde la ONG advirtieron que el proceso carece de claridad y garantías, y señalaron que hasta ahora no se publicó una lista oficial de las personas beneficiadas.

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En ese marco, la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, cuestionó el uso político de estas medidas y reclamó que se termine con esa práctica. También pidió que las liberaciones sean inmediatas, sin condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos.

Además, Amnistía sostuvo que ninguno de los considerados “presos de conciencia” fue incluido en estas excarcelaciones. Entre ellos mencionó al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Maykel Castillo Pérez.

En paralelo, la organización señaló que distintos grupos que siguen la situación en la isla no lograron confirmar la liberación de presos políticos dentro del grupo de indultados.

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Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel reiteró recientemente que en el país no existen presos políticos.

Otro informe, elaborado por la ONG Cubalex, indicó que hasta fines del mes pasado solo se había podido verificar la liberación de 24 presos políticos dentro del grupo inicial de 51. La mayoría corresponde a personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Al mismo tiempo, la organización denunció nuevas detenciones en distintas zonas del país, incluyendo manifestantes arrestados en La Habana y en la provincia de Ciego de Ávila, algunos de ellos menores de edad, lo que encendió nuevas alarmas sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

LB